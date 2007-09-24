بررسی عملکرد وزارت دفاع در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان این سازمان روز 17 آذر بر عملکرد ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نظارت و بازرسی می کند.

بر اساس این گزارش، این بازرسی با موضوع "بررسی چگونگی اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب در مورد خصوصی سازی در مجموعه وزارت دفاع" موضوع مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام می گیرد.

گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور برنامه های مستمر بازرسی خود از نهادها و دستگاه های اجرایی را از مدت های قبل تدوین و این برنامه ها به تدریج و با تعیین زمان قبلی انجام گرفته و یا در حال انجام است.