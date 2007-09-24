جمکران در نیمه شعبان پذیرای دو میلیون زائر بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ سید هادی هاشمی شب گذشته شب گذشته در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال در ایام نیمه شعبان حدود دو میلیون نفر زائر به شهر مقدس قم و مسجد جمکران سفر کردند.
وی تعداد خودروهای ورودی به قم را در این ایام بیش از 400 هزار دستگاه اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به حجم بالای ورود زائر و خودرو به قم، ترافیک داخل و بیرون این شهر به نحو شایسته ای کنترل شد.
سرهنگهاشمی بیان داشت: امسال در نیمه شعبان 40 تیم گشتی خودرویی، 70 تیم موتور سوار، 30 جرثقیل، 400 نیروی کمکی، یک فروند بالگرد و .... از پلیس راه ناجا در قم فعالیت کردند.
وی در ادامه تعریض راه های دسترسی ورودی و خروجی مسجد مقدس جمکران، ایجاد راه های ورودی غیر همسطح در جاده قم به کاشان، تقویت علائم اخباری، اختصاص پارکینگ های بیشتر جهت پارک خودروها و آزادسازی های مورد نیاز را از جمله اقدام انجام شده جهت کاهش ترافیک و افزایش خدمات رسانی به زائران مسجد مقدس جمکران برشمرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عملیاتی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تعداد زائرانی که در ایام نیمه شعبان به شهر قم و مسجد مقدس جمکران عزیمت کردند را دو میلیون نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ سید هادی هاشمی شب گذشته شب گذشته در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال در ایام نیمه شعبان حدود دو میلیون نفر زائر به شهر مقدس قم و مسجد جمکران سفر کردند.
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