به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد علی ضیغمی معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این مطلب افزود: سازمان توسعه تجارت ایران جهت هدفمند سازی و افزایش کارآیی یارانه های صادراتی ، اقدام به بازنگری و اصلاح دستورالعمل های پرداخت یارانه های صادراتی به شرکت کنندگان در نمایشگاههای خارجی و هیئتهای بازاریابی برای کالاهای ایرانی نموده است.

وی اضافه کرد: از مهمترین ویژگی این دستورالعمل واگذاری کلیه امور مربوط به بررسی مدارک و پرداخت یارانه های صادراتی این بخش از ستاد سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های بازرگانی استانها با هدف تسریع و تسهیل در مراحل بررسی و پرداخت یارانه ها است .

وی ادامه داد: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ، کلیه متقاضیان تسهیلات شرکت در نمایشگاه‌های خارجی یا هیئت های بازاریابی که مجوز لازم را از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده اند، می توانند مدارک مربوط به دریافت یارانه را مستقیما به سازمان بازرگانی استان محل صدور کارت بازرگانی خود ارائه نمایند.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران اظهار امیدواری کرد: افزایش نسبی سقف یارانه های پرداختی به نمایندگان تشکلهای صادراتی ، موجب حضور منسجم ، تشکیلاتی و کیفی تر صادر کنندگان ایرانی در بازارهای هدف گردد و نقش آفرینی بیش از پیش این نهادهای تخصصی در توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف به دنبال داشته باشد.

وی گفت: توجه به موضوع پذیرش هیئت های تجاری از کشورهای هدف یکی دیگر از ویژگی‌های این دستورالعمل است که توجه ویژه تشکل‌های صادراتی را به استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در این بخش به عنوان یک راهبرد موثر در جهت معرفی عینی توانمندیهای صادراتی به خریداران و سرمایه گذاران خارجی ممکن خواهد ساخت.

دکتر ضیغمی ادامه داد: رشد صادرات غیر نفتی کشور نیازمند توجه بیشتر به ویژه تخصیص منابع متناسب با امر صادرات است که در این زمینه بهبود ساختاری برخی چالش‌های اقتصادی از جمله موضوع اشتغال ، سرمایه گذاری مولد، تحقق رشد اقتصادی مقرر در برنامه چهارم را اجتناب ناپذیر می نماید.

وی در خاتمه از صادر کنندگان و بنگاههای صادراتی خواست تا با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان توسعه تجارت به آدرس www.tpo.ir ضمن دریافت نسخه کامل دستورالعمل های جدید پرداخت تسهیلات به هیئت های بازاریابی و شرکت کنندگان در نمایشگاه‌های خارجی و تقویم نمایشگاه‌های خارجی و برنامه اعزام هیئت های بازاریابی متناسب با برنامه و ظرفیت های صادراتی خود از تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش بهره مند گردنند.