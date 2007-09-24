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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۵

با رای نمایندگان مجلس؛

دولت موظف شد تا پایان سال 1393 شرکت‌های دولتی را واگذار کند

دولت موظف شد تا پایان سال 1393 شرکت‌های دولتی را واگذار کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند حداکثر تا پایان سال 1393 عملیات واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی را خاتمه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ماده 15 فصل چهارم این لایحه مقرر کردند که عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوری انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 تمامی واگذاری ها خاتمه یابد.

همچنین نمایندگان در ماده 16 لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت را موظف کردند تا حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی - حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم کند.  

این انجمن ها برای تحقق مقررات صنفی وحرفه ای اصول اخلاقی و حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می کنند.

دستگاه های  اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ کنند.

کد مطلب 557689

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