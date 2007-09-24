به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ماده 15 فصل چهارم این لایحه مقرر کردند که عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوری انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 تمامی واگذاری ها خاتمه یابد.

همچنین نمایندگان در ماده 16 لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت را موظف کردند تا حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی - حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم کند.

این انجمن ها برای تحقق مقررات صنفی وحرفه ای اصول اخلاقی و حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می کنند.

دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ کنند.