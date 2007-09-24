منازل مسکونی به افراد غیر واجد شرایط واگذار شده است

علی مردانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج ضمن انتقاد از این روند اظهار داشت: لازم است کلیه مدیران و کارکنانی که بدون داشتن شرایط لازم یا بیش از مدت زمان قانونی در این منازل نشسته اند هرچه زودتر نسبت به تخلیه این خانه ها اقدام کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از اتومبیل های دولتی برای کار دولتی است افزود: با توجه به سهمیه بندی بنزین نگاه مردم به افراد دولتی است و با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از ماشین های اداری در صورت مشاهده مواردی از این دست، دیوان محاسبات اداری با متخلفان برخورد می کند.
این مسئول خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری نیست اما مدیران باید از بروز هر گونه تخلفی در دستگاهای اجرایی جلوگیری کنند و با نظارت بر اجرای قانون زمینه انجام درست و کامل قانون را فراهم کنند زیرا در غیر این صورت هیچ یک از برنامه های دراز مدت به درستی انجام نمی شود.
مردانیان همچنین بر عدم حضور یا کم بودن حضور برخی از مدیران در جلسات دیوان محاسبات انتقاد کرد و یادآور شد: اجرای صحیح قانون در ادارات مبتنی بر حضور مدیران در جلسات این دیوان و آگاهی از قوانین و بخشنامه های جدید است.
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