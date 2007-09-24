منازل مسکونی به افراد غیر واجد شرایط واگذار شده است

علی مردانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج ضمن انتقاد از این روند اظهار داشت: لازم است کلیه مدیران و کارکنانی که بدون داشتن شرایط لازم یا بیش از مدت زمان قانونی در این منازل نشسته اند هرچه زودتر نسبت به تخلیه این خانه ها اقدام کنند .

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از اتومبیل های دولتی برای کار دولتی است افزود: با توجه به سهمیه بندی بنزین نگاه مردم به افراد دولتی است و با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از ماشین های اداری در صورت مشاهده مواردی از این دست، دیوان محاسبات اداری با متخلفان برخورد می کند .

این مسئول خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری نیست اما مدیران باید از بروز هر گونه تخلفی در دستگاهای اجرایی جلوگیری کنند و با نظارت بر اجرای قانون زمینه انجام درست و کامل قانون را فراهم کنند زیرا در غیر این صورت هیچ یک از برنامه های دراز مدت به درستی انجام نمی شود .