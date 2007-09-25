فدراسیون والیبال نیازمند هم فکری با مشاوران است

حسن منصوری مربی سابق تیم ملی والیبال کشورمان ضمن بیان این مطلب به خبرنگارمهر گفت: اگر مسئولان فدراسیون با این توجیه که به دنبال نتیجه گیری در چهارسال آینده هستند به کار خود ادامه دهند به هیچ جا نرسیده و حتی ممکن است موقعیت فعلی والیبال ایران را هم به خطر بیندازند.

وی افزود: سرمربی تیم ملی به بهانه نگاه آینده نگر خود نتایج امروز تیم ملی را نادیده گرفته است. درحالی که اگر به هر دلیلی آینده از آن ما نشود هیچ کس حاضر به پاسخگویی نخواهد شد ضمن اینکه برای طرفداران والیبال کسب نتیجه در همه مقاطع مهم و قابل ارزش است.

منصوری که تجربه کار با پارک کی وون (سرمربی سابق تیم ملی) را دارد اظهار داشت: بدون شک تیم ملی در زمان این مربی بهترین دوران خود را سپری کرد و توانست نتایج درخشانی به دست آورد زیرا پارک مشاوره و نظر خواهی از صاحب نظران را یکی از اصول کار خود قرار داده بود و برای انتخاب تک تک بازیکنان هم این کار را انجام می داد.

مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: پس حالا که تیم ملی درآستانه مسابقات مهمی چون انتخابی المپیک قرار دارد فدراسیون باید برای آماده سازی ملی پوشان، برنامه ریزی دراین زمینه و حتی انتخاب بازیکنان با کارشناسان و دلسوختگان والیبال همفکری کرده و از نظرات آن ها کمک بگیرد زیرا گائیچ نشان داد که به تنهایی نمی تواند ترکیب ایده الی درتیم ملی بسازد.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که آخرین فرصت برای المپیکی شدن کسب نتیجه در مسابقت ژاپن است پس نباید برای آماده کردن بازیکنان کوتاهی کنیم بلکه باید در این راه از کمک همه اهالی والیبال بهره گرفت.