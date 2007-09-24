تلاش اسرائیل برای جلوگیری از مشارکت حماس در انتخابات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، زیپی لیونی قصد دارد در این زمینه موافقت کشورهای جهان را برای ممانعت از شرکت گروه هایی همچون حماس در انتخابات پارلمانی و تشکیلات خودگردان جلب و برای شرکت این گروه ها که به ادعای وی تروریستی محسوب می شوند، شروطی تعیین کند.

لازم به ذکر است؛ لیونی که برای شرکت در شصت و دومین اجلاس سالانه سازمان ملل متحد روز گذشته وارد نیویورک شد، در حاشیه این نشست با شماری از مقامهای کشورهای عربی و اسلامی که دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل نیستند، دیدار خواهد کرد.

امارات متحده عربی، تونس، عمان و پاکستان از جمله این کشورها خواهند بود.

وی در جریان این دیدارها تلاش خواهد کرد تا کشورهای عربی را به عادی سازی روابط با اسرائیل و حضور در کنفرانس بین المللی صلح( که بوش خواستار برگزاری آن شده است) که قرار است پاییز سال جاری برگزار شود، تشویق کند.

جنبش حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در فوریه 2006(بهمن 84) موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس شد و برای اولین بار دولت فلسطین به ریاست این جنبش تشکیل شد، اما انتخاب ملت فلسطین به مذاق مدعیان حمایت ازدموکراسی خوش نیامد و آنها(غربی ها) که این انتخاب را بر خلاف معیارهای مورد نظر خود می دانستند، محاصره سیاسی و اقتصادی ملت فلسطین را آغاز کردند.