بررسی ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها تا 2 هفته آینده در دولت

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : بنا بود جلسه کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست تا پایان شهریور ماه برگزار شود، اما به دلیل تاخیر در ارائه نظرات دستگاههای متولی به سازمان حفاظت محیط زیست ، زمان بیشتری برای تهیه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها صرف شد.

وی تصریح کرد: مدت زمان بسیاری برای دریافت نظرات مسئولان وزارت بهداشت تلف شد اما در نهایت هیچ اظهار نظری از سوی این وزارتخانه صورت نگرفت .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، به نامه ارسال شده به معاون اول رئیس جمهور برای برگزاری جلسه کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست جهت بررسی سریع به ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها اشاره کرد و گفت : در این نامه درخواست کرده ایم تا به جهت اهمیت موضوع این جلسه به سرعت برگزار شود.