  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

بررسی ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها تا 2 هفته آینده در دولت

بررسی ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها تا 2 هفته آینده در دولت

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، از بررسی ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها و مشخص شدن تکلیف چگونگی امحاء زباله های عفونی در دو هفته آینده در کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست خبر داد .

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : بنا بود جلسه کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست تا پایان شهریور ماه برگزار شود، اما به دلیل تاخیر در ارائه نظرات دستگاههای متولی به سازمان حفاظت محیط زیست ، زمان بیشتری برای تهیه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها صرف شد.

وی تصریح کرد: مدت زمان بسیاری برای دریافت نظرات مسئولان وزارت بهداشت تلف شد اما در نهایت هیچ اظهار نظری از سوی این وزارتخانه صورت نگرفت .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، به نامه ارسال شده به معاون اول رئیس جمهور برای برگزاری جلسه کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست جهت بررسی سریع به ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها اشاره کرد و گفت : در این نامه درخواست کرده ایم تا به جهت اهمیت موضوع این جلسه به سرعت برگزار شود.

کد مطلب 557709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها