شماره اول 224 عنوان از نشریات دوره قاجار در کتابخانه ملی گردآوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش این شورا، شماره اول 224 عنوان از این نشریات گردآوری شده و شماره اول 92 عنوان دیگر نیز در حال جمع آوری است.

این شورا همچنین تعداد 47 نمونه از شماره های نشریات این دوره را گردآوری کرده و جمع آوری نمونه های 99 عنوان دیگر نیز در حال پیگیری است.

همچنین براساس پیگیری های شورای ساماندهی و اطلاع رسانی میراث مطبوعات کشور، نمونه های 25 عنوان از نشریات دوره قاجار که در فهرست نشریات این شورا وجود نداشت نیز به دست آمده است.

براساس این گزارش 312 عنوان از نشریات این دوره در فهرست های در حال بررسی این شورا وجود دارد ولی تاکنون نمونه ای از آنها مشاهده نشده است.

شورای ساماندهی و اطلاع رسانی میراث مطبوعات کشور که با حضور روسای بخش های نشریات کتابخانه های بزرگ کشور همچون کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه مطالعات و تحقیقات تاریخ معاصر و سازمان اسناد و کتابخانه ملی و به ریاست سید فرید قاسمی - پژوهشگر تاریخ مطبوعات کشور - تشکیل می شود وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و ساماندهی بخش نشریات کتابخانه های معتبر کشور را برعهده دارد.

این شورا که از سال 1385 و به پیشنهاد علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و در محل کتابخانه ملی تشکیل می شود، وظیفه ایجاد هماهنگی و وحدت وریه علمی و اجرایی بین بخش نشریات کتابخانه های بزرگ کشور، گردآوری دوره ها و نسخه های نشریه های نایاب و کمیاب جهت تکثیر و انتشار آنها به منظور نگهداری و اطلاع رسانی، تشکیل بانک اطلاعات نشریات مذکور به منظور اطلاع رسانی به هنگام به مراجعان و برگزاری هم اندیشی های تخصصی به منظور اتخاذ تصمیمات واحد و انتقال تجربیات را برعهده دارد.