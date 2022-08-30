۴۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در سرخه افتتاح یا کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های هفته دولت شهرستان سرخه در قالب شورای اداری این شهرستان به میزبانی سالن باران، با بیان اینکه ۴۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد، ابراز کرد: این طرح‌ها اشتغال خوبی را به مردم سرخه هدیه داده است.

وی با بیان اینکه در هفته دولت همچنین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان شهرستان سرخه نیز برگزار شد، ابراز کرد: سرخه به واسطه داشتن معادن همچنین مقوله صنعت و گردشگری دارای ظرفیت‌های بسیار خوب تولیدی و اقتصادی است.

استاندار سمنان به اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده نیز پرداخت و با بیان اینکه در برهه‌ای از زمان تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا به ۷۰۰ نفر در روز رسیده بود و با تلاش کادر بهداشت و درمان و پشتیبانی دولت، این شاخص در مقاطعی به صفر کاهش یافته است، تاکید کرد: عدم قطع برق مشترکان خانگی، علی رغم مشکلات موجود در کشور، از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم است.

هاشمی با بیان اینکه بر اساس آمارهای ارائه شده، ۰/۲۲ درصد از کل اعتبارات اعطایی کشور به صورت تسهیلات فقط در استان سمنان پرداخت شده که نشان از توجه دولت به مقوله تولید و اشتغال دارد، گفت: افزایش تولید و نقدینگی بانک‌ها، موجب افزایش نشاط و روحیه امید در مردم است.‌

وی در ادامه سخنان خود افزود: برای حمایت از کشاورزان، قیمت خرید گندم در تابستان امسال به نسبت سال گذشته به میزان ۱.۵ برابر افزایش یافت.‌