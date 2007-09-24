به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی سومین جشنواره فیلم کوثر اعلام کرد حداکثر زمان برای فیلم‌های متقاضی شرکت در این بخش تعیین شده و تمام فیلم‌های داستانی و مستند که به موضوع جایگاه زن پرداخته باشند ‌می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

فیلم‌هایی که زمان آنها از 135 ثانیه بیشتر باشد، از این بخش خارج می‌شوند و در صورتی که با شرایط بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه منطبق باشند، در آن بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بخش 135 ثانیه‌ای با نام اسوه زنان عالم، فاطمه (س) ‌برگزار می‌شود و هدف آن معرفی جایگاه والای زن مسلمان و ارائه الگوهای اسلامی از شخصیت زن در جامعه است. شرکت همه فیلمسازان، تهیه‌کنندگان، نهادها و سازمان‌های دولتی در این مسابقه بلامانع است.

مسابقه فیلم‌های 135 ثانیه‌ای با موضوعاتی چون نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده، نقش بانوان در جامعه و بالندگی در عرصه‌های علمی، فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی، تاثیر بانوان در پیروزی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و عرصه‌های دفاع مقدس، جایگاه رفیع و عزت بخش حقوق زن در اسلام و نقش حجاب و عفاف در سالم سازی جامعه طراحی و پی‌ریزی شده است.

فیلمسازان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره فیلم کوثر در تهران، خیابان بهار شمالی، نبش خیابان شهید کارگر، جنب بانک تجارت، شماره 203، واحد یک ارسال کنند. سومین جشنواره سراسری فیلم کوثر به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش، معاونت سینمایی وزارت ارشاد و استانداری خراسان رضوی آذرماه امسال در مشهد برگزار می‌شود.