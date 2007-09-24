آغاز طرح تعریض محور شرقی به غربی شهر اراک

شهردار شهر اراک در حاشیه انجام این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان این که این محل در اختیار سپاه منطقه مرکزی قرار داشت که با همکاری صمیمانه مسئولان این یگان در حال تعریض است افزود: معبر آزاد شده ‪ ۴۵۰‬متر طول دارد که برای تملک، آماده ‌سازی و زیرسازی آن هفت ‬میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

علی ‌اکبر کریمی اظهار داشت: این محور یکی از خیابان های مهم اراک است که با باز شدن آن بار ترافیکی در این قسمت شهر کم می‌ شود و با توجه به احداث پروژه ‪ ۵۵‬متری، رفت و آمد شرق به غرب اراک در زمان کوتاهتری انجام‌ می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری اراک مصمم است تا در فصل کاری امسال هر هفته یک طرح را این شهر به بهره‌ برداری برساند تا بتوان برای کاهش مشکلات شهر اراک‌ زمینه سازی کرد.

کریمی، افتتاح میدان بسیج در قسمت سردشت اراک، آغاز عملیات اجرایی ساخت ترمینال مسافربری در میدان بسیج، شناسایی دقیق نقاط آب گرفتگی قبل از فصل بارندگی و افزایش ‪ ۶۰‬دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری را از دیگر طرح‌ های مهر ماه شهرداری اراک عنوان کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک نیز عنوان کرد: با تکیمل طرح تعریض محور عبور شرق به غرب اراک از بار ترافیکی مرکز شهر به ویژه در ساعت های پر تردد کاسته می ‌شود.