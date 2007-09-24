نظام سلطه به سازمان ملل اجازه نقش آفرینی در معادلات بین المللی نمی دهد

دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری شصت و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: اصولا سازمان ملل متحد یک باشگاه سیاسی است چرا که اغلب حاضرین در آن نمایندگان دولت ها و نه ملت ها هستند و طبیعی است که ساختار چنین مجموعه ای متناسب به دیدگاه های کشورهای قدرتمند شکل خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان از سازمان ملل متحد انتظار معجزه به نفع ملت های مظلوم یا خلاف منافع قدرت ها را داشت، در نقد عملکرد شصت و دو ساله این نهاد بین المللی، افزود: تا به امروز علیرغم بودجه های کلانی که صرف این مجموعه شده است ناکارآمدی های بسیاری را در عرصه های مختلف از این نهاد بین المللی شاهد بوده ایم که نمونه ای از آن در برگزاری همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل عیان است.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: برخلاف آن چه که انتظار می رود، نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اغلب اوقات هیچ بازده قابل توجهی نداشته و عموما از سوی نمایندگان کشورهای مختلف به عنوان فرصتی برای تجدید دیدار یا رایزنی های حاشیه ای نگریسته می شود.

بهشتی پور هم چنین گفت: واقعیت این است که نمی توان انتظار کار اجرایی قوی یا قاطعی را از سازمان ملل متحد یا نهادهای متبوع آن داشت و لذا در طول دوران تاریخ هر چند که تحرکات نسبتا مفیدی هم از جانب این نهاد بین المللی مشاهده شده اما به هیچ وجه بازدهی کافی را نداشته و علت ریشه ای و اساسی این موضوع هم مخالفت گسترده نظام سلطه با تاثیرگذاری سازمان ملل در معادلات بین المللی است.

وی در ادامه سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک را مورد اشاره قرار داد و درباره فرصت هایی که در جریان این سفر برای کشورمان ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: البته دکتر احمدی نژاد چند سخنرانی شاخص و مهم در آمریکا خواهند داشت که مهم ترین آن ها در نشست مجمع عمومی و سپس در دانشگاه کلمبیا است.

این استاد دانشگاه با اشاره به محورهای اصلی مواضعی که احمدی نژاد باید در نیویورک مورد تاکید قرار دهد، افزود: جدای از سخنرانی در مجمع عمومی که اغلب نمی توان در آن به بیان جزئیات پرداخت، رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا باید به دقت ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسائلی چون هولوکاست یا مسئله هسته ای کشورمان به شفاف سازی بپردازد.

بهشتی پور با تاکید بر لزوم استدلالی بودن مواضع رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا، ادامه داد: با توجه به حساسیت های بی اندازه ای که نسبت به سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک ایجاد شده، بدون شک تیم رسانه ای رئیس جمهور وظبفه ای خطیر و سنگین در مسائل رسانه ای اعلام مواضع وی بر عهده خواهند داشت.