وزیر اطلاع رسانی سوریه ادعای جدید رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محسن بلال با بیان اینکه این ادعا یک داستان دروغین اسرائیلی است، گفت : این ادعا بی پایه و اساس است و در نتیجه افکار بیمار اسرائیل مطرح شده که ارزش واکنش نشان دادن را نیز ندارد.

روزنامه ساندی تایمز روز یکشنبه ادعا کرد : نیروهای کماندوی اسرائیل پیش از حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به سوریه در 15 شهریور(ششم سپتامبر) در عملیاتی وارد یک پایگاه نظامی سوریه در نزدیکی دیر الزور در شمال این کشور شدند و دراین پایگاه به تجهیزات هسته ای که متعلق به کره شمالی بود، دست یافتند.

کره شمالی و سوریه، هرگونه همکاری هسته ای با یکدیگر را رد کرده اند.

این ادعاها با هدف توجیه حمله هوایی اسرائیل به سوریه بیان می شود.

لازم به ذکر است، جنگنده های رژیم صهیونیستی در تاریخ 6 سپتامبر با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی اقدام به نقض حریم هوایی سوریه کرده و بعد از بمباران نقطه ای در شمال این کشور با مقاومت نیروهای سوری از این کشور خارج شدند ؛ تل آویو تا کنون در این باره سکوت کرده، اما برخی مقامها و کارشناسان آمریکایی که تا کنون نام آنها فاش نشده مدعی این مطلب شده اند که حمله هواپیماهای صهیونیستی به سوریه با هدف منهدم کردن محموله اسلحه ای بوده که از سوی ایران برای حزب الله فرستاده شده و یا اینکه ادعا می کنند این حمله با هدف عکس برداری و یا منهدم ساختن تاسیسات هسته ای سوریه که با تجهیزات کره شمالی ساخته شده اند، بوده است.