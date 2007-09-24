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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

پرداخت وام بازنشستگان کشوری هنوز آغاز نشده است

پرداخت وام بازنشستگان کشوری هنوز آغاز نشده است

با وجود اینکه بنا بود وام بازنشستگان کشوری از اواخر شهریور ماه پرداخت شود اما این امر تا کنون اجرایی نشده است .

مشاور رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ، از پرداخت وام بازنشستگان در نیمه دوم مهر ماه خبر داد و گفت : بازنشستگان از نیمه دوم مهر ماه وام خود را دریافت خواهند کرد.

عبد الرضا آهویی تصریح کرد : میزان وام پرداختی به بازنشستگان و وظیفه بگیران حداقل 300 هزار تومان و حداکثر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت : وام بازنشستگان با کارمزد 10 درصد و به صورت اقساط 36 ماهه پرداخت می شود .

شایان ذکر است ، چندی پیش مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری از پرداخت وام بازنشستگان در اواخر شهریور ماه خبر داده بود. 

کد مطلب 557736

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