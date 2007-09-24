پرداخت وام بازنشستگان کشوری هنوز آغاز نشده است

مشاور رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ، از پرداخت وام بازنشستگان در نیمه دوم مهر ماه خبر داد و گفت : بازنشستگان از نیمه دوم مهر ماه وام خود را دریافت خواهند کرد.

عبد الرضا آهویی تصریح کرد : میزان وام پرداختی به بازنشستگان و وظیفه بگیران حداقل 300 هزار تومان و حداکثر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت : وام بازنشستگان با کارمزد 10 درصد و به صورت اقساط 36 ماهه پرداخت می شود .

شایان ذکر است ، چندی پیش مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری از پرداخت وام بازنشستگان در اواخر شهریور ماه خبر داده بود.