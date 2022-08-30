۳۹ پروژه به مناسبت هفته دولت در اشتهارد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان اشتهارد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: هفتمین روز از هفته دولت به شعار عدالت و شجاعت مزین شده است.

وی ادامه داد: برای ارتقای زیرساخت‌های اشتهارد که ملقب به دار المومنین است، اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار دارد.

عبداللهی گفت: بزرگترین شهرک صنعتی کشور در اشتهارد مستقر است و دارای ظرفیت‌های فراوانی می‌باشد که باید حداکثر بهره برداری از آن صورت گیرد.

وی افزود: در خصوص تأمین مسکن بویژه برای اقشار کم درآمد و کارگران، جلسات متعددی برگزار کردیم و بزودی اجرایی می‌شود.

استاندار البرز گفت: برای حل مشکل آب این شهرستان درصدد انتقال آب از سد طالقان هستیم و انتقال پساب از ماهدشت نیز در برنامه داریم.

وی افزود: در خصوص ایمن سازی و بهسازی جاده ماهدشت اشتهارد نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

عبداللهی گفت: امروز عملیات اجرایی چند پروژه نیز در حوزه‌های بوم‌گردی و ساخت مدرسه آغاز شد که جای خرسندی دارد.

وی افزود: مصمم هستیم که با تلاش و خرد جمعی در دوره سیزدهم ریاست جمهوری در سایه اتحاد و اراده‌ای که شکل گرفته، مشکلات و مسائل را حل کنیم.