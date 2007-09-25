سید سعید حسینی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح با هدف ساماندهی و نظارت برخودروهای حمل مرغ زنده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح صاحبان خودروهای حمل مرغ زنده فرصت دارند بعد از گذشت چهار ماه کلیه مدارک لازم جهت صدور مجوز حمل را تحویل دهند، تصریح کرد: بعد از این مهلت از حمل مرغ زنده توسط خودروهای بدون هویت و مجوز جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی عنوان کرد: این طرح با همکاری سازمان پایانه‌ها، راه و ترابری، نیروی انتظامی، دادگستری و دامپزشکی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به وجود هفت کشتارگاه فعال طیور با کشتار 24 هزار قطعه در ساعت در استان اضافه کرد: در حال حاضر 32 خودرو حمل گوشت قرمز، 65 خودرو حمل گوشت مرغ، 16 دستگاه خودروی حمل فرآورده‌های دامی، 9 خودروی حمل آلایش و 164 خودروی حمل شیر در استان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای تامین سلامت و بهداشت جامعه بازرسان اداره کل دامپزشکی در تمامی مراحل تولید، حمل، استحصال، نگهداری و عرضه فرآورده‌های دام و طیور نظارت دارند.