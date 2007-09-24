145 اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اراک شد

حسن آصفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره افزایش این تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: با بازگشایی مدارس در سرویس حمل و نقل دانش اموزان مشکلی وجود ندارد و سرویس دهی به خوبی انجام می شود.
وی تصریح کرد: همچنین بیش از سه هزار تاکسی و 50 دستگاه مینیبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اراک و روستاهای حومه شد.
آصفری با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی حمل و نقل اراک به منظور ساماندهی حمل و نقل عمومی از دو ماه گذشته در فرمانداری این شهر تصریح کرد: با توجه به سهمیهبندی بنزین در کشور این کارگروه به منظور سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل شهر تشکیل و در آن راهکارهای لازم به منظور بهبود وضعیت حملو نقل پرداخته میشود.
فرماندار اراک گفت: امیدواریم با بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم حمل و نقل، مشکلات موجود را برطرف کنیم تا شاهد هیچگونه مشکلی برای شهروندان نباشیم.
آصفری عنوان کرد: تمام تاکسیها موظف به خدمات دهی به شهروندان هستند و درصورت هرگونه تخلف به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
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