پردیس کشاورزی و منابع طبیعی سه مجله علمی منتشر کرد

عباسعلی زالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجلات جهت انعکاس تازه ترین دستاوردهای علمی اعضای هیئت علمی با عنوان های "علوم کشاورزی ایران"،"منابع طبیعی ایران" و " بیابان" منتشر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کتابخانه این دانشکده شامل 65 هزار جلد کتاب و 550 عنوان مجله به زبان های انگلیسی و فارسی و چهار هزار جلد پایان نامه دانشجویی است.

این مسئول با اشاره به اهمیت حضور دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در عرصه های عملی، یادگیری بیشتر و تدوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی خاطرنشان کرد: این مرکز علاوه بر دارا بودن بیش از 50 آزمایشگاه تخصصی، دارای 12 مرکز تحقیقاتی است.

وی یادآور شد: این مراکز شامل مزرعه آموزشی پژوهشی علوم زراعی، ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی، ایستگاه تحقیقاتی کوهین قزوین، کارخانه تولید شیر پاستوریزه، موزه جانورشناسی با قدمت 70 سال، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، جنگل آموزشی، پژوهشی گلینک طالقان، کارخانه کمپوت سازی، ایستگاه های پژوهشی سمنان، کاشان، بیرجند و کرمان، باغ گیاه شناسی با دارا بودن 250 گونه و ایستگاه تحقیقاتی علوم دامی است.