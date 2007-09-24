به گزارش خبرگزاری مهر همایش" نسخ خطی و نقاشی: هم اندیشی بین المللی" علاوه بر اهم اندیشی مراسم تقدیر از جیمز و لوسی لو برای 60 سال فعالیت در راستای حفظ تصاویر و نوشته های شهر دانهوانگ در غربی ترین نقطه چین محسوب می شود.

در شهر دانهوانگ حدود 500 غار وجود دارد، در این غارها هزاران مجسمه و نقاشی دیواری وجود دارد که تاریخ آنها از قرن 4 تا 13 میلادی است .

حدود 80 نسخه خطی قرون وسطی نیز که توسط جیمز و لوسی لو به دست آمده در کتابخانه دانشگاه پریستون نگهداری می شود.

هوایو چن استادیار مطالعات دینی از دانشگاه وست که این را مطالعه کرده و در حال اتمام کاتالوگی آکادمیک درباره آن است نیز، در این همایش شرکت می کند.

جکوب دالتون استادیار مطالعات دینی دانشگاه یل، ژان پیر درگ استاد تاریخ و فلسفه چین در مؤسسه اکول پارتی فرانسه، فن جینشی مدیر مؤسسه تحقیقاتی دانهوانگ و سوزان وایتفیلد مدیر پروژه بین المللی دانهوانگ در این هم اندیشی شرکت می کنند.

