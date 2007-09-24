به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 18 فصل پنجم در خصوص فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی تمامی دستگاه های دولتی را مکلف کردند ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های 1 و 2 ماده 2 این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مطرح در تبصره 1 ماده 3 این قانون پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان رسمی بررسی و تایید نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تایید صورت های مالی و بازاریابی و بنگاه های مشمول واگذاری یا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده 86 این قانون است.

همچنین بر اساس تبصره 2 اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد 73 و 76 این قانون محکوم خواهند شد.

نمایندگان در تبصره 3 نیز سازمان خصوصی سازی را مکلف کردند خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رای مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت کنند.