  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

برپایی نمایشگاه "راه ابریشم" در گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم نمایشگاهی از آثار عکس، ویدئو و چیدمان هنرمندان ایرانی با موضوع "راه ابریشم" برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندانی که آثاری مرتبط با کشورهای راه ابریشم شامل لبنان، سوریه، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، هند و چین دارند، می‌توانند تا آخر آبان آثار خود را روی سی دی برای انتخاب به گالری راه ابریشم به نشانی فرمانیه، جنب فروشگاه شهروند، پلاک 112 ارسال کنند یا با نشانی الکترونیکی info@silkroadphoto.com تماس بگیرند.

این نمایشگاه با یادآوری سفری که کمپانی سیتروئن در آوریل 1931 تا فوریه 1932 از راه ابریشم برگزار کرد، برپا می‌شود. در سفر موسوم به "سفر زرد" 40 مرد و 14 خودرو سیتروئن مسیر 30 هزار کیلومتری راه ابریشم را از دریای مدیترانه تا دریای چین طی کردند. با انتخاب آثار توسط هیئت داوران، نمایشگاهی از این آثار در فرانسه نیز برپا می شود.

کد مطلب 557775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها