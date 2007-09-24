به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 19 فصل پنجم مقرر کردند جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیئت واگذاری اقدامات زیر انجام شود.

1- تمامی حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3- بنگاه های مشمول واگذاری اززمان تصویب فهرست توسط هیئت واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای قانونی نظیر آئین نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برگزاری مناقصه های دولتی، پرداخت علی الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در چهارچوب قاون تجارت اداره خواهد شد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است که دسته ازتصدی های اقتصادی و زیر بنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیر شرکت اداره می شوند ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید.

تاسیس این نوع شرکت ها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد ولی واگذاری آنها باید ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 3 این قانون انجام شود.همچنین بر اساس تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امور واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.