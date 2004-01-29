به گزارش خبرگزاري مهر ، برايان والش "Brian Walsh" سخنگوي كنگره آمريكا در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" ، ضمن تاييد خبر واشنگتن پست مبني بر ديدار روز گذشته محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل با شش تن ازنمايندگان كنگره و سناي آمريكا گفت : گفتگو بين نماينده ايران و نمايندگان يادشده در يك ديدار خصوصي در مركز بين المللي وودرو ويلسون انجام شد .
وي افزود : در اين ديدار نمايندگان كنگره و سنا علاقه شديد خود را براي آغاز گفتگوها بين ايران و آمريكا ابراز كردند .
والش خاطر نشان كرد : در اين ديدار دو طرف درباره مسائل منطقه اي و امنيتي و برخي مسايل مورد علاقه گفتگو كردند .
وي درباره امضاي قرار داد بين ايران و آمريكا كه روزنامه "واشنگتن پست" به آن اشاره كرده بود اظهار نظري نكرد ، اما گفت مسايلي بين دو كشور وجود دارد كه بايد حل و فصل شود .
سخنگوي كنگره آمريكا نتايج اين گفتگوها را بسيار مثبت ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك اين گفتگوها ادامه يابد .
وي در پايان تاكيد كرد مهمترين مسئله در اينجا علاقه دو طرف براي ادامه گفتگوبين طرفين است .
برايان والش سخنگوي كنگره آمريكا در گفتگو با " مهر " :
نتايج گفتگوهاي نمايندگان كنگره و سنا با نماينده ايران مثبت بود
سخنگوي كنگره آمريكا امروز در گفتگويي با خبرگزاري "مهر" خبر روزنامه واشنگتن پست مبني بر ديدار محمد جواد ظريف نماينده ايران با شش تن از نمايندگان كنگره آمريكا را تاييد كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر ، برايان والش "Brian Walsh" سخنگوي كنگره آمريكا در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" ، ضمن تاييد خبر واشنگتن پست مبني بر ديدار روز گذشته محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل با شش تن ازنمايندگان كنگره و سناي آمريكا گفت : گفتگو بين نماينده ايران و نمايندگان يادشده در يك ديدار خصوصي در مركز بين المللي وودرو ويلسون انجام شد .
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