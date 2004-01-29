نتايج گفتگوهاي نمايندگان كنگره و سنا با نماينده ايران مثبت بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، برايان والش "Brian Walsh" سخنگوي كنگره آمريكا در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" ، ضمن تاييد خبر واشنگتن پست مبني بر ديدار روز گذشته محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل با شش تن ازنمايندگان كنگره و سناي آمريكا گفت : گفتگو بين نماينده ايران و نمايندگان يادشده در يك ديدار خصوصي در مركز بين المللي وودرو ويلسون انجام شد .

وي افزود : در اين ديدار نمايندگان كنگره و سنا علاقه شديد خود را براي آغاز گفتگوها بين ايران و آمريكا ابراز كردند .

والش خاطر نشان كرد : در اين ديدار دو طرف درباره مسائل منطقه اي و امنيتي و برخي مسايل مورد علاقه گفتگو كردند .

وي درباره امضاي قرار داد بين ايران و آمريكا كه روزنامه "واشنگتن پست" به آن اشاره كرده بود اظهار نظري نكرد ، اما گفت مسايلي بين دو كشور وجود دارد كه بايد حل و فصل شود .

سخنگوي كنگره آمريكا نتايج اين گفتگوها را بسيار مثبت ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك اين گفتگوها ادامه يابد .

وي در پايان تاكيد كرد مهمترين مسئله در اينجا علاقه دو طرف براي ادامه گفتگوبين طرفين است .

