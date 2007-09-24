به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد اولین فیلم این مجموعه با نام "شر موجود / Resident Evil" سال 2002 در سه روز اول اکران حدود 7/17 میلیون دلار فروخت و "شر موجود: آخرالزمان" نیز سال 2004 با 23 میلیون دلار افتتاح شد.





میلا یووویچ در صحنه‌ای از فیلم "شر موجود: انقراض"

میلا یووویچ در فیلم جدید که راسل مالکاهی آن را کارگردانی کرده، بار دیگر نقش یک قهرمان زن شورشی را تکرار کرده که رهبری گروهی از بازماندگان پس از آخرالزمان را در برابر هزاران زامبی سر به جنون گذاشته به عهده می‌گیرد. فیلمنامه را مانند دو فیلم قبلی پل دبلیو. اس. آندرسن نوشته که ضمنا کارگردان فیلم اول نیز بود.در میان 10 فیلم پرفروش این هفته دو فیلم دیگر نیز دیده می‌شود که نمایش آنها از جمعه گذشته آغاز شده؛ یکی کمدی "موفق باشی چاک" به کارگردانی مارک هلفریچ که با 14 میلون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت و دیگری فیلم درجه PG-13 "سیدنی وایت" ساخته جو ناسبام که 3/5 میلیون دلار فروخت و فیلم ششم جدول شد.نقش اصلی فیلم درجه R "موفق باشی چاک" را دین کوک به عهده دارد و جسیکا آلبا دیگر بازیگر آن است. آماندا باینز نیز در "سیدنی وایت" که روایتی مدرن از داستان "سفیدبرفی" است، نقش یک دانشجوی سال اول را بازی می‌کند. تریلر "شجاع" با بازی جودی فاستر که هفته گذشته اول بود، این هفته 4/7 میلیون دلار فروخت و سوم شد. فاستر در این فیلم درجه R به کارگردانی نیل جردن نقش یک مجری تلویزیونی را دارد که پس از آسیب دیدن در حمله‌ای وحشیانه در پی انتقام است. مجموع فروش "شجاع" در 10 روز حدود 1/25 میلیون شده است.بازسازی وسترن "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" با بازی راسل کرو و کریستین بیل در سومین هفته اکران به فروشی در 35/6 میلیون دلار دست یافت و مجموع فروش خود در این مدت را به 9/37 میلیون دلار رساند. کمدی درجه PG-13 "آقای وودکاک" با بازی بیلی باب تورنتن با پنج میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. تورنتن در این فیلم نقش یک معلم سختگیر ژیمناستیک را بازی می‌کند و سوزان ساراندن و شان ویلیام اسکات دیگر بازیگران آن هستند.کمدی تین ایجری "سوپربد" هم با 1/3 میلیون دلار فیلم هشتم جدول شد. این فیلم پس از شش هفته 116 میلیون دلار فروخته است. "اولتیماتوم بورن" با بازی مت دیمن در نقش یک ابر‌آدمکش دچار فراموشی نهمین فیلم پرفروش هفته بود. فیلم گرینگرس این هفته 8/2 فروخت و مجموع فروش خود را در هشت هفته به 220 میلیون دلار رساند.فروش فانتزی اکشن "جنگ‌های اژدهایی" به کارگردانی شیم هیونگ ـ رائه، فیلمساز کره ای در هفته دوم اکران 5/2 میلیون دلار بود تا این فیلم رده دهم جدول را به خود اختصاص دهد. این فیلم با بازی جیسن بر، آماندا بروکس و رابرت فورستر‌ درباره دو ارتش به رهبری اژدهاست که نبرد بین خود را به لس آنجلس می‌کشانند.در میان فیلم‌هایی که انتظار می‌رود در اسکار امسال موفق باشند، تریلر جنایی "قول های شرقی" به کارگردانی دیوید کراننبرگ با 7/5 میلیون دلار فروش از رده شانزدهم تا رتبه پنجم صعود کرد. این فیلم که هفته گذشته به طور محدود در آمریکا اکران شده بود، از این هفته در 1404 سینما به نمایش درآمده است.در میان فیلم‌هایی که از این هفته به طور محدود اکران شده‌اند، "درون طبیعت وحشی" به کارگردانی شان پن بهترین فروش را داشت. این فیلم با بازی امیل هیرش، مارشیا گی هاردن و ویلیام هرت بر مبنای رمانی پرفروش ساخته شده و درباره مردی جوان است که به شکلی نافرجام می‌کوشد با طبیعت وحشی آلاسکا ارتباط برقرار کند. "درون طبیعت وحشی" در چهار سینما در نیویورک و لس آنجلس حدود 207 هزار دلار فروخت و در چند هفته آینده به طور گسترده اکران می‌شود.