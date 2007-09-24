رسیدگی به 85 درصد خواسته های مردم از مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار و اطلاعات واحد تجزیه و تحلیل آمار مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 ، 85 درصد از مجموع پیام های دریافت شده توسط این مرکز در شش ماهه نخست سالجاری مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته و کار رسیدگی به دیگر پیامهای دریافتی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

بر اساس این آمار، از مجموع 175 هزار تماس برقرار شده با این مرکز در این مدت ، سی هزار و 617 پیام به ثبت رسیده که 28 درصد آن به شکایت ، 54 درصد به انتقاد، 8 درصد به پیشنهاد و 10 درصد به تقدیر شهروندان از برنامه ها و عملکرد شهرداری تهران اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، شهرسازی و تخلفات ساختمانی و طرح و پروژه های عمرانی به ترتیب ، بیشترین شکایت و انتقاد شهروندان در این مدت بوده است .

شایان ذکر است ، بیشترین سهم پیامهای مردمی در حوزه پیشنهادات نیز به امور شهری و در حوزه تقدیر به ماموران ویژه سامانه 137 و 1888 اختصاص یافته است.