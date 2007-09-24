رئیس جمهور لبنان فردا انتخاب نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منابع اظهار داشتند که جلسه فردا(جلسه انتخاب رئیس جمهور) منجر به انتخاب رئیس جمهور نخواهد شد، زیرا حداقل توافق نیز در این زمینه میان جناح اکثریت پارلمان و مخالفان دولت سنیوره وجود ندارد.

مروان حماده وزیر ارتباطات لبنان در این زمینه اظهار داشت : من معتقدم فردا اتفاق خاصی نخواهد افتاد، اما جلسه فردا می تواند فرصتی برای از سرگیری گفتگوهای ملی باشد، زیرا بارزترین نمایندگان پارلمان و رئیس مجلس لبنان نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

میشل عون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لبنان و رهبر جریان ملی آزاد نیز انتخاب رئیس جمهور در جلسه فردا را بعید دانست.

جریان ملی آزاد دارای 22 کرسی در پارلمان لبنان است.

به گفته وی، رهبران جناح اکثریت پارلمان و مخالفان دولت سنیوره باید برای رسیدن به توافق درباره انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر مذاکره کنند.

نمایندگان لبنان در دور نخست انتخاب رئیس جمهور،حد نصاب دوسوم و در دوره های دیگر حد نصاب نصف به علاوه یک را درنظر می گیرند.

اکثریت پارلمان لبنان دارای 68 نماینده از مجموع127 نماینده پارلمان است و مخالفان دولت سنیوره نیز دارای 58 نماینده هستند که 14 نفر از آنها وابسته به حزب الله هستند.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان از 24 سپتامبر تا 24 نوامبر(پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود) ادامه خواهد داشت.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان بر این باورند که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.

گفتنی است در پی ترور آنطوان غانم یکی از نمایندگان جناح اکثریت پارلمان و دیگر نمایندگان این جناح، اکثریت پارلمان لبنان به تنهایی قادر به تامین و تحقق حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور نیست.