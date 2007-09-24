اهانت شهردار نیویورک به احمدی نژاد اهانت به ملت ایران بود

حجت الاسلام سیدمحمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنرانی آتی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کارگیری سیاست تنش زدایی از سوی رئیس جمهور را در شرایط فعلی ضروری توصیف کرد.

وی افزود: سازمان ملل نهادی است که محل تجمع مسئولان حکومتهای دنیا است و در آنجا روابط جهانی و بین المللی شکل می گیرد و باید از این فرصت برای گسترش روابط سیاسی - اقتصادی با جهان استفاده کرد.

عضو مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان کرد: به کارگیری روشها و ابزارهایی که مخالفت های جهانی با ایران را کاهش دهد و در جهت کاهش مشکلات سیاسی -اقتصادی مردم ایران باشد، مهمترین هنری است که یک رئیس جمهور می تواند داشته باشد.

ابطحی در مورد بازدید احمدی نژاد از محل برج های دوقلو گفت: مشاوران احمدی نژاد باید بعد از اطمینان پیدا کردن نسبت به امکان پذیر بودن این حرکت، آن را علنی و رسانه ای می کردند و علنی کردن این موضوع و اصرار برای انجام آن در حالی که شهردار نیویورک رسما و علنا به رئیس جمهور کشور ما توهین می کند، کار مطلوبی نیست.

وی افزود: تعابیر اهانت آمیز شهردار نیویورک به احمدی نژاد اهانت به کل ملت ایران بود و اساسا این بازدید که فقط ممکن است به یک نوع کار تبلیغاتی بینجامد، به چنین هزینه ای نمی ارزد.