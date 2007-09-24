ایرانیان داغ ننگ بر پیشانی تضییع کنندگان حقوقشان چسبانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بامداد دوشنبه به وقت تهران پس از ورود به نیویورک در میهمانی افطار صدها تن از ایرانیان مقیم آمریکا شرکت کرد.



رئیس جمهور در سخنرانی خود با ستایش یکپارچگی مردم ایران در نقاط مختلف دنیا اظهار کردند وقتی انسان این همه همت ، اراده، بلندنظری، عظمت و خوبی ها را در زیر یک سقف می‌بیند، به‌خود می‌بالد و خدا را شکر می‌کند که قطره‌ای از اقیانوس بیکران ایران است.



وی افزود:قلب تک تک ما به عشق ایران می‌تپد و تمام همت ما باید بیش از پیش برای آبادانی ایران سرافراز صرف شود.



دکتر احمدی نژاد به مانع تراشی برخی قدرتها در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اشاره کرد و گفت: انسانهای منصف دنیا می‌دانند و دنیا نیز باید بداند که ایران همواره کانون جوشش فرهنگ و تمدن بوده است.



رئیس جمهور یادآورد شد: هر ملتی در تاریخ عموما با یک ویژگی شناخته می‌شود، اما ملت ایران دارای چندین ویژگی ممتاز و ویژه است و فرهنگی بودن ، انسان دوست بودن و عاقل و با تدبیر بودن آن باعث شده در تاریخ بدرخشد.



دکتر احمدی نژاد گفت: ملت ایران با سابقه هفت هزار ساله تمدن، پیوسته ملتی موحد، کمال جو، حقیقت جو و حقیقت طلب و فرهنگ ساز بوده و در برابر سخن حق خضوع کرده است.



وی افزود: ملت ایران، تنها ملتی است که با اشتیاق اسلام را پذیرفت، چرا که هیچکس نمی‌تواند هیچ امری را به ملت ایران تحمیل کند.



رئیس جمهور با تاکید براینکه کسانی‌که نمی‌توانند در مقابل همبستگی و اراده ایرانیان بایستند، می‌خواهند حتی از تاریخ ایران انتقام بگیرند، به فیلم ۳۰۰‬ اشاره کرد و اظهار داشت: فیلمی ساخته بودند و می خواستند در آن عقده گشایی کنند، حال آنکه ایرانیان در آن زمان نه با بمب اتم، بلکه با فرهنگ غنی خود ‪ ۴۲‬ ملت را جذب کرده بودند.



وی افزود: در تاریخ ایران حتی یک صحنه تضییع حقوق دیگر ملتها را شاهد نیستیم.



رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا بداند تلاش ملت ایران در عرصه‌های علم، اندیشه، هنر و فرهنگ و ارزشهای انسانی بسیار ممتاز و یگانه است.



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: ‪ ۴۰۰‬سال قبل از آنکه گالیله را بخواهند به خاطر تصدیق به امر گردش زمین به پای گیوتین ببرند، این موضوع برای ایرانیان بدیهی بوده است.



وی گفت: ملت ایران همیشه یک ملت فرهنگی و دوست سایر ملتها بوده و امروز هم چنین است و ایرانیان هیچ وقت در تاریخ قصد تجاوز به کشوری را نداشته اند.



دکتر احمدی نژاد که صحبتهایش با فریادهای "ایران - ایران" حاضران پشتیبانی می شد، تصریح کرد: ایرانیان هر کسی را که اراده کرده تا حقوقشان را تضییع کند، داغ ننگ را بر پیشانی او چسبانده‌اند.



وی دولت ایران را صلح طلب خواند و تصریح کرد تاریخ بارها نشان داده که ایرانیان ممکن است از خیلی چیزها بگذرند، اما از منافع ملی خود سر سوزنی عقب نشینی نخواهند کرد.



رئیس جمهور افزود: امروز به لطف خدا قطار پیشرفت ایران بر روی یک ریل صحیح با سرعتی سریع در حال حرکت است و در تمامی بخش‌های علمی و فناوری های نوین به دستاوردهای عظیمی رسیده‌ایم و در چارچوب اصل ‪ ۴۴‬ قانون اساسی در حال یک انقلاب اقتصادی هستیم و ان شاءالله خواهیم کوشید ایران را شایسته ملت ایران بسازیم.



دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: ما گرچه هنوز نیز راه طولانی در مسیر پیشرفت بهتر کشورمان داریم اما سرعت حرکت همگانی کشور در این مسیر بسیار بالا است.



وی با اشاره به دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف و اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: هر روز بر شمار متقاضیان سرمایه گذاری در ایران افزوده می‌شود و این رقم در شش ماه امسال به اندازه کل سال گذشته است و سال گذشته نیز میزان تقاضا چهار برابر بیشتر از تقاضای سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل از آن بوده است.



دکتر احمدی نژاد در ادامه به موضوع برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از قله‌هایی که امروز ملت ایران به آن دست یافته، فناوری تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز است.



رئیس جمهور گفت: ملت ایران و دانشمندان ایرانی بدون کوچکترین کمک خارجی و در شرایطی که بسیاری با انواع تحریم‌ها می‌کوشیدند تا مانع پیشرفت تهران شوند، با اتکا به جوانان خود به قله هسته‌ای دست یافت.



وی تصریح کرد: عده‌ای انحصارطلب در دنیا هستند که دوست دارند علم و ثروت در انحصار آنها باشد و با خودخواهی خیال می‌کنند رئیس دنیا هستند و برای دیگران حق کسب علم و پیشرفت قایل نیستند.



دکتر احمدی نژاد گفت: اینها می‌خواهند تا ما از غنی‌سازی دست برداریم تا سوخت هسته‌ای را قطره قطره و با تهدیدهای پی در پی درباره تحریم، به قیمت‌های گزاف بفروشند.



وی افزود: اینکه می‌گویند ایران به دنبال بمب اتم می‌باشد، دروغ است و خودشان هم می‌دانند که دروغ می‌گویند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نشان می‌دهد که ایران هیچ انحرافی نداشته و بیشترین همکاری را نیز با آژانس انجام داده است.



رئیس جمهور گفت: ما تابع قانون هستیم و فقط می‌خواهیم انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز داشته باشیم و این انرژی را در خدمت توسعه کشورمان بکار گیریم.



دکتر احمدی نژاد آنهایی که به دنبال بمب اتم هستند را عقب افتاده های دنیا خواند و تاکید کرد: اگر بمب اتم در شرایط امروزی جهان کاربرد داشت، وجود هزاران بمب اتم باید از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری می‌کرد.



رئیس جمهور افزود: اکنون آنهایی که راه افتاده‌اند و به عراق رفته‌اند، آیا بمب‌های اتمی توانست آنها را از باتلاق عراق نجات دهد.



وی خاطر نشان کرد: با وجودی که دریافته‌اند این بمب‌های اتم به هیچ درد آنها نمی خورد اما نسل‌های سوم و چهارم این سلاحها را می‌سازند، حال آنکه با هزینه ساخت این بمب‌ها می‌توانند ‪ ۴۰‬میلیون گرسنه کشورشان را سیر کنند.



رئیس جمهور بار دیگر تصریح کرد: ملت ایران نیازی به بمب اتم ندارد اما آنها به یک دلیل دیگر همچنان با ایرانیان لجاجت می‌کنند. آنها می‌دانند که اگر در دنیا منتشر شود که ملت بزرگ ایران با وجود فشارها و تحریم‌ها توانست به قله انرژی هسته‌ای دست یابد، تاریخ ایران زنده می‌شود و ایران به عنوان الگویی برای همه کشورها تبدیل خواهد شد و آنها از این نگران هستند.



وی خطاب به سردمداران مخالفت با پیشرفت و توسعه ایران اسلامی گفت: ملت ایران قله‌های آتشفشانی از عشق و شجاعت هستند، بنابراین دیگر به بمب احتیاج ندارد.



رئیس جمهور افزود: این تشدید مخالفت‌ها و عصبانیت‌های اخیر نیز به‌خاطر این است که در مقابل ملت بزرگ ایران کم آورده‌اند.



دکتر احمدی نژاد گفت: دو سال است که جنگ روانی به راه انداخته‌اند و رجزخوانی می کنند، چرا که فهمیده‌اند در مقابل ملت ایران دیگر دستشان به جایی بند نیست.



وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و اروپا در دولت گذشته یادآور شد: آمدند و گفتند که حتی شما نمی‌توانید در دانشگاههای خود رشته هایی را تدریس کنید که مرتبط با انرژی هسته‌ای باشد، بعد هم گفته بودند برای اینکه ‪ ۲۰‬سانتریفیوژ داشته باشید باید ‪ ۱۰‬ سال مذاکره کنیم.



رئیس جمهو گفت: ما هم به آنان گفتیم شما چکاره هستید که قبول ندارید ایران مسیرش را طی کند. از این رو ملت ایران تصمیم گرفت کار خود را پی بگیرد.



دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: تهدید کردند که قطعنامه می‌دهند و این کار را کردند و ما بلافاصله یک آبشار ‪ ۱۶۴‬تایی سانتریفیوژ راه اندازی کردیم و تاجایی پیش رفتیم که اکنون چرخه سوخت هسته‌ای در ایران فعال است و به کار خود ادامه می‌دهد.



وی افزود: آنها بعداً اعتراف کردند که ما فکر می‌کردیم اگر شما را تهدید کنیم، تسلیم می‌شوید.



رئیس جمهور در ادامه با اشاره به بخشهایی از پیمان "ان پی تی" گفت: دنیا بداند ملت ایران به همه تکالیفش در این عرصه عمل کرده است، حال آنکه کشورهای دارنده فن‌آوری هسته‌ای به رغم تعهداتشان و صرفاً به خاطر روحیه خودخواهی و انحصارطلبی، هیچ کمکی به ایران در این عرصه نکردند و از این جهت ملت ایران طلبکار است.



دکتراحمدی نژاد افزود: تمام دستاوردهای ما بخاطر لطف خدا و ایستادگی ملت ایران بوده است، به گونه‌ای که حتی یکی از مشورت‌دهندگان "جرج بوش" نیز گفته بود، ایران ۷۰‬ میلیونی، متحد است و با درگیری نمی‌توانی کاری از پیش ببرید.



وی افزود: امروز به لطف این همبستگی، ایمان و وحدت مردم، موضوع دوباره به آژانس بازگشته و عصبانیت برخی از کشورها ناشی از این مساله هست.



رئیس جمهور گفت: آژانس گزارش داده که همه کارهای ایران، کارهای درستی بوده است.



دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: آنها باید بدانند در این مرحله هم هیچ کاری نمی توانند علیه ملت ایران انجام دهند.



وی در ادامه به ضرورت وحدت میان ایرانیان در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هر ایرانی در هر کجای دنیا سفیر فرهنگی ملت ایران است و تک تک ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که باشند برای ملت ایران و برای ما عزیز هستند.



رئیس جمهور افزود: شما باید یکدیگر را پشتیبانی و ایران را نیز پشتیبانی کنید و بدانید دولت در خدمت شماست و از شما می‌خواهد که در اصلاح ساختارها ایده دهید.



دکتر احمدی نژاد گفت: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای برنامه‌ریزی جهت یاری هموطنان فعال است. ملت ایران یک خانواده است و ما رئیس نداریم و من نیز به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران کوچک و خادم همه ایرانی ها هستم.



وی اظهارداشت: ایرانی در هر کجا که باشد در قلبش عشق ایران دارد و شما باید ارتباطتان را با ایران و فرهنگ ایران و زبان فارسی حفظ کنید.



رئیس جمهور گفت: زبان فارسی حامل متعالی‌ترین ادبیات انسانی است و باید تقویت شود. رمز جاودانگی، هویت ملی و همبستگی ما، زبان فارسی است.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: ما خواهان برقراری پرواز مستقیم میان تهران- نیویورک بودیم که موافقت نکردند و امیدواریم در سال جدید با این درخواست موافقت شود.



پیش از سخنان رییس جمهور، محمد خزاعی سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل نیز در سخنانی به جایگاه و ویژگی جامعه ایرانیان در آمریکا پرداخت و گفت: بدون هیچگونه تردیدی جامعه ایرانیان در آمریکا از برجسته‌ترین اقلیتهای ساکن این کشور در تمامی عرصه‌های علمی، اعتقادی و اقتصادی است.



خزاعی افزود: ملت مهرورز ایران همانطور که تاریخ نشان می‌دهد نه تنها باعث آزار هیچ قومی نشده‌اند بلکه پناهگاه و مامن دیگر اقوام نیز بوده‌اند.



سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه جمع کنونی در حقیقت سمبل وحدت، اعتقاد و ایران دوستی هستند، ابراز امیدواری کرد که حضور پررنگ جامعه ایرانی بیش از پیش باعث سربلندی کشور و پشتوانه قوی برای ملت بزرگ ایران باشد.