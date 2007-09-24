اکثر انبارها و باراندازهای شهر امکانات اولیه ایمنی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس داود براتی ضمن ارائه آمار حریق های سالیانه در تهران بزرگ گفت: در سال های 1384 و 1385 به ترتیب تعداد حریق بالغ بر 8184 و 9150 مورد بوده که این آمار در مقایسه با دو سال قبل از آن روند افزایشی پیدا کرده است . به همین نسبت نیز حریق انبارها نیز سیر صعودی داشته و با توجه به خسارت سنگین وقوع حریق در این نوع اماکن روند نگرانی کننده ای را نشان می دهد.

وی، از جمله مهم ترین کانون های خطر در سطح شهر تهران را انبارهای حاوی مواد خطرناک (قابل اشتغال و شیمیایی) دانست و افزود : انبارهایی که در شرایط خاص تهران در بسیاری از مناطق مسکونی با ساختار و ساختمان غیر مقاوم و فاقد حداقل وسائل و سیستم های ایمنی و نیز بدون رعایت موازین ایمنی در چیدمان و نگهداری وسائل و کالاها و بطور خلاصه در تعارض با ملاحظات و فاکتورهای ایمنی وجود دارند ، هر از گاهی با بروز آتش سوزی های وسیع و تحمل هزینه های بسیار سنگین بطور موقت ایجاد حساسیت و توجه ویژه توسط مسئولین ذیربط می گردد که البته در مدت کوتاهی مجدداً موضوع ایمنی انبارها به فراموشی سپرده می شود.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق آتش نشانی ضمن اشاره به حریق بزرگ اتفاق افتاده در یک ماه گذشته که در جریان آتش سوزی در انبارهای عمومی موسوم به «عاج» واقع در سه راه امین حضور صدها میلیارد ریال خسارت به بار آمد افزود: اگر تلاش و جدیت ایثارگرانه آتش نشانان نبود بطور قطع با یک آتش سوزی گسترده به مراتب بیشتر از این حریق بخصوص از جهات خسارات مالی روبرو می شدیم.

وی در ادامه گفت : با نگاهی به آرشیو حوزه حفاظت و پیشگیری این سازمان در رابطه با انبارها نشان می دهد که از صدها حریق واقعه، درصد ناچیزی یعنی تنها سه درصد انبارهای مجاز و حتی غیر مجاز موارد ایمنی در آن رعایت شده و مالکان آنها مجوز ایمنی از این سازمان اخذ نموده اند.

براتی با اشاره به صدور500 هزار فقره شناسنامه ایمنی اماکن مختلف از سوی این حوزه برای اماکن تولیدی ، صنعتی و انبارها و ... افزود : با نگاهی به فرایند اجرائی بهبود ایمنی در انبارها مشاهده می شود که حوزه معاونت حفاظت و پیشگیری به رغم اینکه جهت تهیه شناسنامه ایمنی و صدور اخطار و ابلاغ به مسئولین ذیربط و مالکین انبارهای نا ایمن ، هزینه های قابل توجهی صرف می کند لیکن پس از آن استقبال مناسبی از طرف صاحبان انبارها و هم چنین همکاری جدی توسط مسئولین ذیربط از جمله مجامع امور صنفی و سایر نهادهای مرتبط بعمل نمی آید . در بسیاری از مناطق و بویژه بافت های فرسوده شهر تهران مانند منطقه بازار بزرگ و خیابان ناصر خسرو پتانسیل بروز آتش سوزی های وسیع همواره وجود داشته و از همه مهمتر ریسک بخطر افتادن جان افراد و ساختمان های پیرامون کانون های عدیده خطر یعنی انبارها در حد بالایی مرعی می باشد.

وی تصریح کرد : از سوی دیگر مکاتبات و پیگیریهای سازمان آتش نشانی طی سالیان گذشته و بویژه در یک سال اخیر حاکی از آن است که این سازمان حتی دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی انبارها را به تفکیک نوع انبار تدوین کرده و ضمن دادن اخطارهای متعدد به مراجع و مراکز مرتبط منعکس نموده است.

وی در ادامه افزود: از دید مهندسی حریق در خصوص چگونگی بروز آتش سوزی و نحوه گسترش آن، با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت مواد سوختنی به این نتیجه مهم دست می یابیم که در بسیاری از مواقع عدم رعایت فاکتورها و ملاحظات ایمنی در زمینه موقعیت انبار ، سازه ، ساختار تاسیسات و بویژه نگهداری غیر اصولی مواد و کالاها قطعاً منجر به توسعه سریع آتش سوزی در حداقل زمان و خارج از کنترل بودن آن برای آتش نشانی شهری خواهد بود. به همین دلیل نیز اماکن مهم و پر خطر شهرها طبق استانداردهای معتبر الزاما باید علاوه بر رعایت تدابیر پیشگیری از بروز حوادث ، دارای حداقل امکانات تدافعی و مهار حریق باشند.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق آتش نشانی تهران فقدان قوانین ایمنی را یکی از موانع مهم دستیابی به امر ایمنی در تمام سطوح جامعه دانست و افزود : با توجه به نبود قوانین مربوطه ، مالکان انبارها ملزم به رعایت دستورالعمل های ایمنی آتش نشانی نبوده و حتی درزمان اخذ پروانه فعالیت نیز به سهولت با ارائه مدارک و فاکتورهایی غیر از مقوله مهم ایمنی ، مجوز فعالیت اخذ می نمایند و هم چنین به آسانی تغییر کاربری می دهند. تمدید پروانه نیز بدون آنکه نظر این سازمان در خصوص وضعیت ایمنی این اماکن خواسته شود ، صورت می پذیرد.

براتی میزان ریسک بیمه این انبارها برای شرکت های بیمه را بسیار بالا خواند و اضافه کرد : اگر بیمه گذاران با سازمان آتش نشانی ها با توجه به داشتن هدفی مشترک که همانا کاهش اثرات آتش سوزی و حوادث است همسو بوده و مشارکت داشته باشند ، موجب کاهش هزینه های طرفین و در نقطه مقابل افزایش منافع مشترک می گردند . شرکتهای بیمه در این رابطه برای آتش سوزی های بزرگ هزاران میلیارد ریال خسارت پرداخت می نمایند این درحالی است که هزینه های ایمن سازی بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از کشورها یکی از مدارک مهم و لازم جهت انجام بیمه ، مجوز سازمان مسئول ایمنی و آتش نشانی است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ایمنی اماکن پر خطر و نیز وضع قوانین ایمنی ، افزود : با توجه به ضرورت ایمن سازی اماکن مهم و پر خطر تهران در راستای ارتقای سطح ایمنی در پایتخت و تجربه سالیان گذشته و بویژه یک سال اخیر بنظر می رسد آئین نامه ها ، قوانین و ضوابط فعلی ناکافی و نیاز به توسعه و تکمیل آن با مشارکت تمامی نهادها و عناصر ذیربط است.

براتی خاطر نشان کرد : در این راستا سازمان آتش نشانی تهران اخیرا پیگیری مجدد نسبت به افزایش مشارکت و همکاری مراکزی از جمله مجامع امور صنفی و شهرداریها و صاحبان انبارها به منظور تعامل جدی با این سازمان جهت تهیه دستورالعمل های ایمنی ویژه انبارها نموده و امیدوار است با همکاری سایر نهادها و سازمان ها با ارائه خدمات ویژه ای که حوزه معاونت حفاظت و پیشگیری در زمینه نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل ایمنی و در نهایت صدور مجوز ایمنی صورت می گیرد ، گامی اساسی در راستای حفاظت کلان شهر تهران برداشته شود.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی تهران از شرکت های بیمه خواست که از بیمه کردن اماکن پر خطر از جمله انبارهایی که مجوز ایمنی سازمان آتش نشانی ندارند جدا خودداری نمایند . هم چنین از صاحبان کالاها درخواست نمود به منظور حفاظت مطمئن از سرمایه های خود از انبارهایی که مجوز آتش نشانی دارند جهت نگهداری کالا و لوازم بهره برداری نمایند .همچنین در صورت تغییر کاربریها و صدور پروانه های فعالیت ، اخذ مجوز ایمنی از آتش نشانی الزامی باشد.

براتی در خاتمه با اشاره به صدور بخشنامه خرداد ماه امسال در خصوص نظارت سازمان آتش نشانی بر تمامی مراحل ساخت انبارها از صدور پروانه تا پایان کار، از صاحبان و مهندسین مسئول در پروژه های در حال ساخت و آتی درخواست کرد که با تعامل لازم با حوزه معاونت پیشگیری این سازمان فاکتورهای ایمنی را در بخش های معماری ، ساختمانی و تاسیساتی انبارها بدرستی اعمال نمایند تا در زمان پایان کار بتوانند مجوز ایمنی را اخذ کنند.