تلاش جاسوسان موساد برای سفر به ایران و ترور مقامات و دانشمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الاخبار" از دستیابی به نسخه ای از یک سند محرمانه فرانسوی خبر می دهد که این سند فاش می کند: مزدوران موساد با گذرنامه های یک کشور اروپایی برای جاسوسی از برنامه هسته ای ایران و بررسی موقعیت های تاسیسات هسته ای ایران به این کشورسفرمی کنند و برای برنامه ریزی ترور تلاش می کنند.

درادامه این سند آمده است : جاسوسان موساد از زمان تاسیس سازمان جاسوسی آلمان ( bnd) بعد ازجنگ جهانی دوم از چنین روشی استفاده می کنند.

به نوشته الاخبار، فعالیت این مزدوران که موساد می خواهد آنان را وارد خاک ایران کند؛ فقط محدود به جمع آوری اطلاعات در مورد تاسیسات هسته ای ایران نمی شود، بلکه آنان گاهی برای انجام عملیات ترور نیز برنامه ریزی می کنند.

این درحالی است که یک سند محرمانه دیگر که روزنامه الاخبار مدعی دست یافتن به به آن است، فاش کرد: از دیگر موارد نگران کننده این است که افسران سابق سازمان جاسوسی اسرائیل به شکل شبه علنی ازاین سازمان می خواهند که مقامهای ایران را که مسئول برنامه هسته ای این کشور هستند، ترورکند.

ازسوی دیگر موضوع استفاده مزدوران موساد از گذرنامه های غربی در ماه گذشته میلادی نیز بعد از انتشار گزارش روزنامه اقتصادی the marker اسرائیل بحث برانگیز شد.

دراین گزارش آمده بود که از زمان سرنگونی صدام حسین سالانه 250 اسرائیلی به عراق مسافرت می کنند و این مسئله فقط به صاحبان صنایع اسرائیلی خلاصه نمی شود، بلکه شامل کسانی می شود که دراین گزارش ازآنها به عنوان فرستادگان وزارت جنگ اسرائیل نام برده شده است.

گزارش مذکورتاکید کرد: این مسافران اسرائیلی با هواپیماهای شرکت هوایی " پادشاهی اردن" از امان به بغداد می روند، اما بدون گذرنامه های اسرائیلی، بلکه با گذرنامه های غربی.

روزنامه الاخباردرپایان می نویسد: این موضوع ازهمراهی سازمانهای امنیتی و دولتهای غربی که مزدوران موساد گذرنامه های این کشورها را با خود دارند، پرسش هایی را مطرح می کند به ویژه که موساد با استفاده ازاین گذرنامه ها برای انجام عملیات محرمانه در خارج از اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) استفاده می کند و ازجمله آن استفاده از گذرنامه کانادایی برای ترور خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس درامان درسپتامبر 1997 است.

لازم به ذکر است؛ منابع امنیتی لبنان از دستگیری یک جاسوس صهیونیست به نام "موشه شارون" خبر داده اند که در مدت دو سال، با استفاده از گذرنامه آلمانی 11 بار وارد لبنان شد، وی جمعه گذشته دربیروت دستگیر شد.

به گزارش مهر ، به نظر می رسد از آنجا که منبع این خبر منابع فرانسوی هستند ، موضوع استفاده از گذرنامه های خاص یک کشور اروپایی با هدف تحت الشعاع قرار دادن روابط آن با ایران و مواضع معتدل اخیرش در خصوص موضوع هسته ای عنوان شده باشد.