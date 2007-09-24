ساخت و سازهای غیر قانونی چهره تاریخی ماهان را تهدید می کند

رئیس سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهر تاریخی ماهان و اهمیت نقش این شهر در گردشگری استان کرمان اظهار داشت : در حال حاضر شهر ماهان به علت ساختار سنتی و دارا بودن باغ ‌های زیاد یک مجموعه بسته است و ساخت و سازهای اخیر چهره این شهر را به هم می‌ ریزد .

علی کارنما هرگونه ساخت و ساز در شهر ماهان را بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری غیرمجاز دانست.

وی خاطرنشان کرد : برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهرستان راور، یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است .

کارنما بیان داشت : این مبلغ برای مرمت پنج برج تاریخی، احیاء یک باب آسیاب آبی، تکمیل حوض غیاث و ادامه روند مرمت بازار سرپوشیده تاریخی راور و از اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هزینه می شود .