ساخت و سازهای غیر قانونی چهره تاریخی ماهان را تهدید می کند

رئیس سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهر تاریخی ماهان و اهمیت نقش این شهر در گردشگری استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر شهر ماهان به علت ساختار سنتی و دارا بودن باغ های زیاد یک مجموعه بسته است و ساخت و سازهای اخیر چهره این شهر را به هم می ریزد.
علی کارنما هرگونه ساخت و ساز در شهر ماهان را بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری غیرمجاز دانست.
وی خاطرنشان کرد: برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهرستان راور، یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.
کارنما بیان داشت: این مبلغ برای مرمت پنج برج تاریخی، احیاء یک باب آسیاب آبی، تکمیل حوض غیاث و ادامه روند مرمت بازار سرپوشیده تاریخی راور و از اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هزینه می شود .
وی گفت: در شهرستان راور 16 اثر جزء آثار ملی و 16 اثر دیگر در دست ثبت است.
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