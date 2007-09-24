کارگردان مستند "ستاره من پروین" درباره روند ساخت این اثر و موضوع آن به خبرنگار مهر گفت: "این مستند روایتگر زندگی مادربزرگ من پروین سلیمانی است که تاکنون 60 درصد از مراحل تصویربرداری آن سپری شده است. در این بخش تصاویر مادربزرگم را ضبط کرده ام و 40 درصد باقیمانده نیز شامل گفتگو با سینماگرانی است که در این مدت با ایشان کار کرده اند."

گلزار و خلیلی در نمایی از فیلم "تله"

ماه چهره خلیلی درادامه افزود: "برای بخش گفتگو با سینماگرانی چون فرمان آرا، کیمیایی، تقوایی، ایرج قادری و اسکندری صحبت کرده ام که آنها پاسخگوی سئوالات ثابت در رابطه با پروین سلیمانی خواهند بود. سئوالاتی مانند نحوه آشنایی و کار با ایشان و خاطره ای از همکاری مشترکی که با یکدیگر داشته اند."

وی درباره پروسه تولید فیلم گفت: "تولید پروژه از شهریورماه پارسال شروع شد و پس از بازگشت من از لندن پیگیری خواهد شد. عوامل متعددی موجب طولانی شدن تولید این پروژه شدند که حضور من و دیگر عوامل فیلم در پروژه های دیگر یکی از آنهاست، جمع شدن همه عوامل در زمانی واحد و هماهنگی با شخصی که قصد مصاحبه با او را داریم موجب شده تولید فیلم قدری طولانی شود."

خلیلی در پایان از عبدالله عبدی نسب به عنوان مدیر تصویربرداری، شاهد احمدلو به عنوان تدوینگر و ناصر چشم آذر به عنوان آهنگساز این پروژه نام برد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد مستند "ستاره من پروین" برای حضور در بخش مسابقه فیلم های مستند جشنواره بیست و ششم فیلم فجر آماده شود.

ماه چهره خلیلی سال گذشته فیلم سینمایی "تله" به کارگردانی سیروس الوند را بر پرده سینماها داشت. او فیلم "پرونده هاوانا" را آماده اکران دارد و مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" نیز با بازی او در مرحله فیلمبرداری است.