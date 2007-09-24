ائتلاف مسیحیان و یهودیان منچستر گرسنگان را مورد حمایت قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی یونیون لیدر، این بسته‌های اهدایی از سوی مؤمنان مسیحی و یهودی هرساله در این موقع سال که تابستان به پایان رسیده و فصول سرد از راه می‌رسد میان فقرا و بیخانمانها توزیع می‌شوند.

برگزارکنندگان این ائتلاف که " پاسخ دینی به گرسنگی" نام دارد از دو کنیسه و شش کلیسا در منچستر تمام مبالغ اعانه تابستانی را برای کمک به گرسنگان جمع می‌کنند.

جوآن میرز از کمیته اقدام اجتماعی کنیسه یهودیان منچستر گفت: این اقدامات بخشی از هویت فردی ما را تشکیل می‌دهد و نهادینه شده است و ما می خواهیم خیر را در جهان گسترش داده و به مردم کمک کنیم.