انجام مبارزه بیولوژیک علیه آفات ذرت و گوجه فرنگی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام پیشه ور با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ سطح پیشنهادی عملیات کنترل بیولوژیک استان همدان از سوی سازمان حفظ نباتات بالغ بر ۵ هزار هکتار بوده است؛ گفت: این میزان در مزارع ذرت ۳ هزار هکتار و برای مزارع گوجه فرنگی نیز ۲ هزار هکتار تعیین ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس استعلامات انجام شده سطح پیشنهادی زیر کشت و قابل مبارزه استان، سه هزار و ۲۶۱ هکتار از سوی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان اعلام شد، که با توجه به اهمیت موضوع کنترل بیولوژیک با بازدیدهای میدانی و کارشناسی به عمل آمده مقرر شد تا دو هزار و ۶۱۶ هکتار از مزارع ذرت و گوجه فرنگی شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان و اسدآباد حداقل در یک نسل و در صورت نیاز طی دو نسل تحت پوشش این عملیات قرار گیرند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: این عملیات از تیرماه سال جاری آغاز و تاکنون بیش از دو هزار و ۵۵۰ هکتاراز این سطح مبارزه انجام شده است.

پیشه ور در پایان تشریح کرد: عوامل به کار رفته، زنبورهای تریکوگراما و براکون و آفت‌های مورد نظر هلوتیس گوجه فرنگی و کرم ساقه خوار ذرت هستند.