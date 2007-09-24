به گزارش خبرنگار مهر، "نظریه اخلاقی کانت" شرحی بر کتاب "بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق اثر امانوئل کانت" است.

این کتاب همانند کتاب "مابعد الطبیعه اخلاق" در سه بخش تنظیم شده است که عناوین بخشهای آن شامل گذر از معرفت عقلانی عمومی اخلاق به معرفت فلسفی آن با توجه به اراده نیک به عنوان یگانه خیر مطلق، گذر از فلسفه توده پسند اخلاق به مابعد الطبیعه اخلاق با توجه به امر مطلق در برابر امر شرطی و گذر از مابعد الطبیعه اخلاق به نقد عقل عملی محض با توجه به اختیار است.

سر دیوید راس در کتاب "نظریه اخلاقی کانت" سعی کرده تا نظریه اخلاقی در خصوص آرای کانت ارائه دهد.

کتاب " نظریه اخلاقی کانت" اثر دیوید راس و ترجمه محمد حسین کمالی نژاد از سوی انتشارات حکمت در دست انتشار است.