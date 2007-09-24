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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۵

7500 تن سیمان قاچاق در تایباد کشف شد

7500 تن سیمان قاچاق در تایباد کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان تایباد از کشف هفت هزار و 500 تن سیمان قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد امین شاهرخی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بیش از هفت و هزار و 500 تن سیمان قاچاق ظرف 48 ساعت گذشته در تایباد کشف و متهمین با تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل شده اند.

 

وی افزود: در راستای مبارزه با معضلات اجتماعی به ویژه پدیده مواد مخدر و در اجرای پاکسازی مناطق آلوده در قالب طرح ثامن که در نتیجه بیش از 200 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است .

 

شاهرخی خاطرنشان کرد: انواع مواد مخدر شامل 83 کیلوگرم هرویین فشرده و کریستال و مقدار 116 کیلوگرم تریاک است.

 

فرمانده انتظامی تایباد یادآور شد: در همین خصوص تعداد دو دستگاه موتور سیکلت هوندا، دو دستگاه تلفن همراه و مقداری تجهیزات ماهواره ای ضبط و در همین راستا سه متهم دستگیر شدند.

کد مطلب 557839

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