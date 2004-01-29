قطعنامه پاياني همايش سراسري چكاد آزاد انديشان

به گزارش خبر گزاري " مهر" متن اين قطعنامه بدين شرح است : اينك كه با استعانت از خداوند متعال همايش سراسري ائتلاف چكاد آزاد انديشان به منظور رايزني و هم ‌انديشي پيرامون انتخابات سرنوشت‌ ساز هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي چگونگي حضور و نحوه‌ انتخاب نامزدهاي مورد حمايت چكاد و نيز ترسيم اهداف و خط مشي با استراتژي نگاه به آينده با موفقيت برگزار شد؛ احزاب تشكيل‌ دهنده ائتلاف و نيز شوراهاي استاني چكاد ضمن سپاس و قدرداني از شخصيت‌هاي برجسته‌ي سياسي و فرهنگي كشور كه به عنوان سخنرانان اين همايش قبول زحمت كرده‌اند و نيز تشكر از مهمانان گرانقدر و اعضاء و هواداران ائتلاف؛ بر راهبردهاي ذيل به عنوان منشور انتخاباتي مجلس هفتم تاكيد ورزيده و به استحضار ملت شريف ايران مي‌رساند:

‌?- چكاد آزادانديشان، مجلس شوراي اسلامي را از مهمترين اركان نظام مي‌داند كه مي‌بايست متشكل از افراد متعهد، كاردان، صاحب انديشه، معتدل و خردگرا باشد تا ضمن قانونگزاري منطبق بر اصول علمي، نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي نهاد حاكميت را كه لازمه‌ي يك جامعه‌ برخوردار از مردمسالاري ديني است؛ بر عهده گيرد. لذا تلاش براي شناسايي و معرفي بهترين ايشان براي احراز كرسي نمايندگي ملت بزرگ ايران را از وظايف حتمي و اجتناب ناپذير خود مي‌شناسد .

‌?- چكاد آزادانديشان با تاكيد بر سه شعار محوري دانش، توسعه و رفاه، اعتدال و خردگرايي را استراتژي برگشت ناپذير خود مي‌داند و در انتخاب و معرفي نامزدهاي انتخاباتي بر اين دو ويژگي در كنار همه‌ي ويژگي‌هاي مثبت ديگر تاكيد مضاعف مي‌كند. لذا به عنوان يك جبهه‌ فراگير به طور فعال و گسترده در صحنه‌ انتخابات حضور يافته و براي بيش از ‌??? كرسي نمايندگي مجلس نامزد معرفي خواهد كرد. در اين راستا چندين كميسيون در تهران و شهرستان‌ها در حال بررسي و مطالعه روي نامزدهاي متعدد در سراسر كشور بوده كه نتايج آن به زودي به آگاهي مردم رشيد ايران خواهد رسيد.

‌?- از همه‌ مسوولان و دست‌اندركاران امر مهم انتخابات به خصوص وزارت كشور و شوراي نگهبان مي‌خواهيم در ايفاي وظايف و مسووليت‌هاي خود در چارچوب قانون، انصاف و اخلاق اسلامي حركت كرده و قانون اساسي را كه ميثاق و خونبهاي ملت است به عنوان مبناي حركت و به عنوان داور نهايي بپذيرند.

‌?- از رسانه‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي و نامزدها در سراسر كشور مي‌خواهيم به تلطيف و آرامش فضاي انتخابات براي تضمين حضور با نشاط و گسترده‌ي مردم كمك كنند. از تبليغات مسموم، شايعه ‌پراكني‌هاي كاذب و ايراد تهمت و افترا عليه يكديگر بپرهيزند كه بدون ترديد چنين اعمال و رفتاري از چشمان تيزبين ملت مستور نخواهد ماند.

همچنين از كساني كه احساس مي‌كنند حقي از آنها ضايع شده است مي‌خواهيم با توسل به روشهاي قانوني پيگير مطالبات خود باشند.رجاء واثق داريم كه اشخاص معترض به رد صلاحيت‌ها با پيگيري قانونمند مطالبات خود موجبات دلسردي مردم و طمع بيگانگان براي دخالت در امور داخلي كشور را فراهم نخواهند ساخت.