زنان ترغیب کننده مردان در دوران دفاع مقدس بودند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بهرام سیاهپوش پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه نقش زنان در دوران دفاع مقدس در فرهنگ سرای آیینه اراک افزود: نقش اثر گذار زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس و ایثار خاموش آنان باید از ابعاد مختلف بررسی و در جامعه تبیین شود.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت دعاهای مادران و خواهران شهدا با صلابت هر چه بیشتر در دنیای بی عدالتی، به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است.
سیاه پوش خاطر نشان کرد: جنگ به وسیله استکبار علیه ایران طراحی شد و دشمنان قصد داشتند به انقلاب ما ضربه وارد کنند، اما فرزندان این مرز و بوم بدون تجهیزات نظامی به پیروزی مقابل دشمن رسیدند.
وی بیان کرد: دشمنان لحظه ای چشم از کشور ما بر نمیدارند و از طرق مختلف به ویژه فرهنگی قصد ضربه زدن به ارزش های اسلامی و انقلابی را دارند و در این راستا همه به ویژه زنان باید ترفندهای دشمنان را بشناسند و دشمنان را از مقاصد پلید خود ناکام کنند.
سیاه پوش اظهار داشت: دشمن امروزه در موضوع فرهنگی با استفاده از ابزارهای مختلف و با طعمه قرار دادن بانوان، قصد دارد جوانان را از ارزش های اسلام دور و کانون گرم خانواده ها را متلاشی کند، ولی ملت هوشیار ایران با پشتیبانی و حرکت در مسیر ولایت فقیه مانع از تحقق اهداف پلید دشمن می شوند.
معاون بسیج خواهران سپاه منطقه مرکزی نیز در این همایش گفت: اگر مردان یک جامعه اصلاح شوند تنها نیمی از جامعه اصلاح میشود اما اگر زنان یک جامعه اصلاح شوند تمام آن جامعه اصلاح میشود.
عذرا عابدی حضور و نقش آفرینی زنان در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال 57 را مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی نقش زنان کمتر از مردان نبود.
وی بیان کرد: اگر فرهنگ دینداری در یک جامعه ترویج پیدا کند قطعا موفقیت آن جامعه تضمین میشود امنیت و آسایش جامعه در گرو سلامت خانواده است که در این راستا مادران نقش بسزایی در سلامت خانواده برعهده دارند.
عابدی با بیان اینکه مساجد پایگاه اصلی کمک به رزمندگان اسلام در دوران جنگ تحمیلی بود، افزود: اعزام زنان امدادگر به مناطق عملیاتی جنگی، دوخت لباس های شیمیایی و عادی، جمع آوری کمک های نقدی و حضور در راهپیمایی ها از جمله فعالیت های زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.
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