مدیران گرفتار جزئیات نشوند / دانشگاه دفاع ملی به مسائل بنیادی فکر کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل امروز در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان این مطلب افزود : متاسفانه گرفتاری های اجرایی طوری است که وقتی فردی مسئولیتی را عهده دار می شود، تنها مشغول مسائل موردی، جزئی و روزمره می شود که این برای اداره کشور یک آفت است. البته برخی افراد هستند که پیش از واگذاری مسئولیت به آنها دارای نگرش های راهبردی هستند اما زمانی که مسئولیتی بر عهده می گیرند در حوادث روزمره گرفتار شده و فراموش می کنند چه نگرشی داشته اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : بارها متذکر شده ام که تدوین سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قانون برنامه در مجلس کافی نیست بلکه باید مصوبات راهبردی کشور مانند سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام در شئون مختلف و قوانین مهم کشور و سیاست های کلی نظام نباید در حد یک مصوبه یا سند روی کاغذ باقی بمانند بلکه باید این مصوبات اصلی و کلیدی کشور را به مدیران سطح بالای کشور منتقل کرد که اکنون چنین ساز و کاری در کشور دیده نمی شود.

دکتر حداد عادل ادامه داد: اگر سیاست های کلی مسکن و ساختمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می شود باید ساز و کاری وجود داشته باشد که استانداران، مدیران کل وزارت مسکن و ... این سیاست ها را از زبان طراحان و تدوین کنندگان آن بشنوند و ذهنیتی در خصوص مبانی و مقدمات این سیاست ها پیدا کنند.

وی که در دانشگاه عالی ذفاع ملی به عنوان دانشگاهی راهبردی سخنرانی می کرد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک راهبرد عظیم زمانه است، انقلاب اسلامی را ابر راهبرد خواند و گفت : جنگ تحمیلی هنوز هم ادامه دارد. حمله صدام به کویت، جنگ اول خلیج فارس، لشگر کشی به عراق و ... ادامه همان حرکتی است که در 31 شهریور 59 بمباران گسترده ای همراه با آن شروع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایجاد حکومت دینی در جهان را یکی از راهبردهای انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به وضع دانشگاهها در سالهایی نظیر 1342 به بعد افزود : گفتمان محیط های دانشجویی در آن روزها متاثر از مارکسیسم و کمونیسم بود و لیبرال دموکراسی و دو رویی و ناکارآمدی نیز تجربه شده است و حاصل همه اینها این است که امروز ملت های مسلمان بیدار شده اند. این بیداری تلاشی در جستجوی هویت گمشده است. جوامع اسلامی احساس می کنند که هویت اسلامی خویش را گم کرده و در تلاش برای بازیابی آن هستند.

وی خاطرنشان کرد : در دانشگاه عالی دفاع ملی به مسائل و مباحث بنیادی و کلیدی در اداره کشور توجه می شود. چنین دانشگاههایی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارند و حکومت ها برای تربیت مدیران درجه اول و مدیریت کلان خود چنین دانشگاههایی را اداره می کنند. دانشگاه عالی دفاع ملی نیز در جمهوری اسلامی ایران این چنین است که صرفا به مباحث نظامی اختصاص ندارد و شامل امور نظامی فراتر از وظایف خاص نیروهای مسلح می شود.