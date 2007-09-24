نمایندگان یونان و بنگلادش در اسکار مشخص شد

"ادوارت" ساخته آنجلیکا آنتونیو و "بال‌های رویا" نخستین تجربه کارگردانی غلام ربانی بیبلوب به ترتیب به عنوان نماینده‌های یونان و بنگلادش برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "ادورات" که سال گذشته در جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی برنده 9 جایزه شد، بر مبنای داستان واقعی مردی جوان به نام ادوارت ساخته شده که در خانواده‌ای خشن و سرکوبگر بزرگ می‌شود. او برای رسیدن به یک زندگی بهتر و به امید اینکه یک ستاره راک شود، زادگاه خود در آلبانی را ترک می‌کند.



"ادوارت" در عین حال یکی از 42 فیلم فهرست اولیه نامزدهای آکادمی فیلم اروپا برای دریافت جایزه فیلم اروپاست. آنتونیو که 12 ژوئیه 1956 در آتن به دنیا آمده در 1992 اولین فیلم بلند خود را ساخت که Donusa نام داشت. اشرف درمیشی، آدریان ازیری و آندره هنیکخ از جمله بازیگران "ادوارت" هستند.



"بال های رویا" نیز اولین بار اوایل امسال در جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام به نمایش درآمد. بیبلوب ژوئن گذشته برای این فیلم برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای شد. این فیلم ماه آینده در جشنواره شیکاگو نمایش داده می‌شود.



آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روز 22 ژانویه (دوم بهمن) اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان را اعلام می‌کند. هشتادمین مراسم سالانه اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.