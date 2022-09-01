محمدرضا فیضی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در چند سال اخیر شهرداری همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز با بهره برداری از پروژه‌های توسعه متوازن پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین از مرحله شعار خارج شده و به مرحله عمل رسیده است، گفت: ارائه خدمات مناسب به شهروندان از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی و از وظایف ذاتی شهرداری‌ها است.

وی تصریح کرد: تلاش مدیریت شهری در زمینه افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و در این راستا برنامه‌ریزی‌های مختلفی نیز صورت گرفته است.

مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان با اشاره به خدمات ارائه شده به شهروندان همدانی طی هفته دولت گفت: پروژه‌های مختلفی توسط شهرداری منطقه سه همدان در این هفته به بهره‌برداری رسید که برخی از شاخص‌ترین پروژه‌ها شامل آسفالت فینشیری بازار مصالح‌فروشان، ساماندهی ورودی ورزشگاه شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی، احداث معبر ورودی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی، احداث زمین چمن مصنوعی در شهرک شهید مدنی، احداث پارک پردیسان واقع در بلوار امام خمینی (ره) و معبر جدیدالاحداث ۲۴ متری تعاون در کوی خضر است.

فیضی‌منش با اشاره به موقعیت محدوده منطقه سه شهرداری همدان تشریح کرد: وجود محلات پرجمعیت، واحدهای تجاری و صنعتی متعدد، فعالیت مشاغل مهمی از جمله تعمیرات خودرو و همچنین استقرار آرامستان و دو ورودی مهم شهر به سمت جاده تهران و جاده ملایر، این منطقه از شهرداری همدان را به یکی از مناطق مهم و پرتردد پایتخت تاریخ و تمدن زمین تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه سه در سایه تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی درصدد است که خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه کند، گفت: در این راستا پروژه‌های مختلفی برای ارتقای سطح رضایتمندی مردم تعریف شده است.

مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان ادامه داد: از سوی دیگر مسافران و گردشگران عموماً از دو ورودی مرکز و جنوب کشور وارد همدان می‌شوند و به محض ورود با ساختار و سیمای این منطقه مواجه خواهند شد؛ بنابراین توسعه، بهسازی و زیباسازی منطقه سه با اجرای پروژه‌های عمرانی و انجام مناسب خدمات شهری بسیار حائز اهمیت است.

فیضی منش به موضوع توسعه متوازن شهری اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر در شهرداری وعده توسعه متوازن همدان داده شده و در این راستا اتفاقات مناسبی رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف منطقه ۳ شهر همدان، به شکلی متنوع در راستای توزیع متوازن انجام شده است، تأکید کرد: مدیریت شهری سالانه با برنامه‌ریزی‌های مختلف به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد و تأکید دارد با پیگیری و رفع مشکلات مردمی از طریق سامانه ۱۳۷، ملاقات‌های مردمی و فضای مجازی سطح خدمات به لحاظ کیفی و کمی ارتقا یابد.