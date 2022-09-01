سیستان و بلوچستان آماده میزبانی از زوار اربعین حسینی است

به گزلرش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری حسین مدرس خیابانی در جریان سفر خود به شهرستان دشتیاری در حاشیه بازدید و بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های ایجاد شده جهت استقبال از زائرین پاکستانی اربعین اظهار داشت: در مرز ریمدان با توجه به ضعف زیرساخت و با تلاش مداوم گروه‌های مردمی و مسئولان استان خوشبختانه در حال حاضر گیت ها، سوله‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات لازم برای رفاه حال زائران ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم ریمدان آب بود که برای پایانه مرزی ریمدان تأمین آب پایدار در دستور کار قرار گرفته و اجرا شد.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با اتصال برق پایدار به ریمدان همچنین زمینی شدن ۷ کیلومتر فیبر نوری در حوزه ارتباطات تا حد زیادی مشکل برطرف شد.

وی ادامه داد: جایگاه خدمات رفاهی برای تأمین سوخت زوار پاکستانی آماده شده تا ماشین‌های حمل زوار بتوانند به راحتی سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد تمامی گذرهای مرزی تأمین معیشت مردم است که ساکنان این منطقه نیز به زودی از ظرفیت تجارت و ترانزیت از این گذرگاه بهره مند خواهند شد.