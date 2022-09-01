توزیع ۱۸۰۰ بسته معیشتی در گلستان/۳۶۰۰ گروه جهادی سازماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در ادامه رزمایش کمک‌های مومنانه ای که سپاه و بسیج بعد از کرونا انجام داد، بیست و چهارمین مرحله رزمایش مخصوص بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گلستان برگزار و طی آن هزار و ۸۰۰ بسته در سراسر استان بین نیازمندان توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: اتفاق دیگری که در قالب رزمایش کمک‌های مومنانه افتاد حضور نیروهای جهادی در مناطق محروم استان است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال حدود ۸۰ نفر دانشجوی بسیجی در یکی از روستاهای گلستان مشغول کار و خدمت به ساکنان هستند و خدماتی از قبیل آب رسانی، خیاطی، نقاشی، آرایشگری و بهداشت و غیره را انجام می‌دهند.

ملک شاهکوهی گفت: در استان ما حدود سه هزار و ۶۰۰ گروه جهادی سازماندهی شده وجود داشته که داوطلبانه به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز در مناطق مختلف به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان عنوان کرد: از همه اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی تشکر می‌کنم که در ایام کرونا با کمک‌های خود یاریگر محرومان و نیازمندان جامعه بودند.