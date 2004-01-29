اسامي 463 نفر از تائيد صلاحيت شدگان به وزارت كشور رسيده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني در اطلاعيه اين ستاد تاكيد شده است كه عليرغم اظهارات منسوبين به شوراي محترم نگهبان مبني بر اعلام تائيد صلاحيت تعداد ديگري از داوطلبان ، تا لحظه صدور اطلاعيه ( ساعت 20 امروز پنجشنبه ) هيچگونه فهرست جديدي به وزارت كشور واصل نشده است .



متن كامل اطلاعيه ستاد انتخابات كشور به شرح زير مي باشد :



« به آگاهي هم ميهنان عزيز و همچنين داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي رساند كه علي رغم اظهارات منسوبان به شوراي محترم نگهبان مبني بر اعلام تائيد صلاحيت تعداد ديگري از داوطلبان ، تاكنون فقط در يك نوبت در تاريخ 7/11/82 اسامي 463 نفر از داوطلبان كه صلاحيت آنان مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفته است به وزارت كشور واصل گرديد و مراتب به حوزه هاي انتخابيه اعلام شده است و تا اين لحظه ( ساعت 20 مورخ 9/11/82 ) هيچگونه فهرست جديدي از شوراي محترم نگهبان به وزارت كشور نرسيده است . »



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