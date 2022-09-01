کاروان تدارکاتی موکب امام رضا(ع) راهی کربلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی شامگاه چهارشنبه در مراسم بدرقه کاروان تدارکاتی موکب امام رضا (ع) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان تدارکاتی اربعین حسینی شامل ۱۰ تریلی، کامیون و… جهت برپایی موکب امام رضا (ع) اداره کل اوقاف خراسان رضوی به کربلای معلی اعزام شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: این کاروان تدارکاتی شامل آب معدنی، نانوایی سیار، مخزن آب، سرویس بهداشتی و حمام سیار، برنج، گوشت و آرد و لوازم یک بار مصرف برای پذیرایی و توزیع غذا است.

وی افزود: در موکب امام رضا (ع)، خدماتی شامل اطعام در سه وعده به طور متوسط روزانه سه هزار نفر، پیش بینی اسکان روزانه حدوداً هزار نفر، پخت و توزیع نان گرم صلواتی بین زائران مستقر در موکب و سایر مواکب به طور متوسط روزانه ۱۰ هزار قرص نان، ارائه خدمات پزشکی و دارویی، شستشو لباس زائران به زائران ارائه می‌شود.

حجت الاسلام ایزدی تصریح کرد: در کنار این خدمات برنامه‌های فرهنگی شامل اقامه نماز جماعت، قرائت دعا، سخنرانی، عزاداری، پاسخگویی به مسائل شرعی به همراه برپایی حلقه‌های معرفت در محل موکب امام رضا (ع) ویژه زائران اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: موکب امام رضا (ع) در کربلای معلی از تاریخ ۱۸ شهریور تا اربعین حسینی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کند و هزینه‌های موکب از محل خیرین و موقوفات مرتبط تأمین می‌شود.