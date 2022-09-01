ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل شهرستانک تا نساء سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا و حدفاصل گلشهر تا پلیس راه مهرشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده‌های پل فردیس و وردآورد سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا انتهای مسیر متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.