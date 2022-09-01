۱۳۵هزار دانش آموز آذربایجان غربی در مدارس ناایمن تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رضایی چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: با وجود تلاش‌ها و تکاپوی دولت برای رفع محرومیت این میراث نامیمون گذشته از چهره مدارس و فضاهای آموزشی آذربایجان غربی همچنان ۲۱ درصد مدارس استان نا ایمن هستند.

وی افزود: ۱۳۵ هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند و ۱۷.۱ درصد این فضاها نیازمند مقاوم سازی و ۳.۸ درصد آنها نیاز به تخریب، بازسازی و نوسازی دارد.

رحمانی اضافه کرد: هم اکنون در استان در قالب مدارس سنگی با ملات ۲۹۳ کلاس وجود دارد و مدارس کانکسی ۳۲۰ مدرسه را شامل می‌شود که از این تعداد ۱۲۰ مدرسه دارای دانش آموزان بالای ۲۰ نفر هستند.

وی با بیان اینکه در این راستا در کشور طرحی از سال مالی ۱۴۰۱ آغاز شده است، ادامه داد: این طرح به نام شهید دانش آموز رضا پناهی اجرا می‌شود و شیوه نامه اجرایی آن نیز ابلاغ و اطلاعات لازم نیز جمع آوری و اجرای آن از امسال آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه برقراری عدالت منطقه‌ای و آموزشی در استان دارای اهمیت است، اظهار کرد: در شهر ارومیه مدارس سه شیفته داریم که برخی حتی به صورت کلاس‌های کانکسی اداره می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش در سفری ۲ روزه و با هدف بازدید از روند اجرای پروژه مهر، افتتاح مجتمع بزرگ آموزشی، پرورشی و تفریحی بوتراب خوی، شرکت در شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی عصر چهارشنبه به این استان سفر کرده است.