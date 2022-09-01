به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز (پنج‌شنبه) در آئین گشایش هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که با شعار «اهل بیت (ع) محور عقلانیت، عدالت و کرامت» در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: اهل بیت (ع) رمز همه خوبی‌ها، محور عقلانیت، عدالت، کرامت، انسانیت و علم و دانش و مظهر همه زیبایی‌ها در عالم هستند.

وی شناخت حقیقی و معرفی اهل بیت (ع) را مأموریت اصلی مجمع جهانی اهل بیت (ع) و همه عالمان فرهیخته دانست و تأکید کرد: در سیره ائمه هدی (ع) سه اصل شناخت مقام ولایت و امامت و هدایت انسان‌ها، ستیز با ظلم و ستم و تربیت نفوس مستعده محور بوده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به تهدیدات امروز جوامع بشری بخصوص تهدیدات فرهنگی، تصریح کرد: راه نجات انسان و راه نجات امت اسلام، معرفت و شناخت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و درک کلام نورانی این بزرگواران و گام نهادن در مسیری است که آنان ترسیم کرده‌اند.

رئیسی با بیان اینکه اگر مبلغان دینی راه نورانی و نجات‌بخش اهل بیت (ع) را به درستی معرفی کنند، همه نفوس آزادی‌خواه آن را می‌پذیرند، تصریح کرد: رسالت عظیم تبلیغ دین و معرفی اهل بیت (ع)، همواره با دشواری و مانع مواجه بوده، چرا که اساساً دشمنان نمی‌گذارند سخن حق به سهولت شنیده شود. اما با اتکا به قدرت لایزال الهی رمز توفیق و تعالی در این مسیر است.

وی عدالتخواهی را از آموزه‌های مهم اهل بیت (ع) دانست و تأکید کرد: کسانی که می‌خواهند به تأسی از اهل بیت (ع) در جامعه بشری مردم را به عدالت دعوت کنند، باید خودشان عدالت‌خواه باشند.

رئیس‌جمهور، عقلانیت را دیگر آموزه مهم اهل بیت (ع) خواند و تصریح کرد: پیام عقلانی حسین بن علی (ع) برای اصلاح جامعه منحصر به سال ۶۱ هجری نبوده و تا زمین و زمان است، فریاد اصلاح‌گری در جامعه بشری طنین‌انداز است و هر کس در هر جای عالم عدالت‌خواهی و اصلاح‌گری پیشه کند، لبیک به سخن سالار شهیدان است.

رئیسی به تلاش‌های نظام سلطه برای ایجاد انحراف فکری در جوامع بشری و دوری انسان معاصر از راه نورانی اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: جاهلیت مدرن از نظر ماهیت، همان جاهلیت قدیم اما در ظواهر جدید است. تفاوت در این است که امروز نظام سلطه برای تبلیغ پیام جاهلانه خود همه امکانات از علم و فناوری تا قدرت رسانه را به کار گرفته است و می‌کوشد شاخص‌های اخلاقی غلط را در جوامع حاکم کند.

وی به حرکت‌های شکل‌گرفته در امتداد مکتب عاشورا به عنوان راه صیانت بشر در برابر جریانات و مکاتب انحرافی اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش قدرت‌های سلطه‌گر، ظلم، ستم، جهل، نادانی و بی‌عدالتی که در گوشه و کنار دنیا حکم‌فرماست، نام حسین بن علی (ع) و امتداد مکتب عاشورا، عالم را متحول می‌کند و روز به روز جلوه عقلانیت و عدالت در عالم بیشتر خواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات ظالمانه نظام سلطه علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: دشمنان در ۴۳ سال گذشته ستم‌های فراوانی به ملت ایران کردند، اما با وجود بسیاری مشکلات و از دست دادن بسیاری از عزیزان، جمهوری اسلامی از آسیب‌ها عبور کرد و امروز دنیا به حقانیت، عدالت‌خواهی و جایگاه والای ایران اسلامی واقف شده است.

رئیسی گفت: امروز بر همگان ثابت شده جمهوری اسلامی ایران نظامی شکست‌ناپذیر و قدرتی است که زیر بار سلطه نمی‌رود. مقامات آمریکایی رسماً اعتراف کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری آنها در برابر اراده ملت ایران، مفتضحانه شکست خورده و راه به جایی نبرده است.

وی ادامه داد: آنچه امروز در حزب‌الله، جوانان یمنی و فلسطینی و همه نیروهای جبهه مقاومت تبلور یافته امتداد راهبردی جمهوری اسلامی و جلوه‌های عشق الهی است.

رئیس‌جمهور پیروی خالصانه از آموزه‌های ائمه هدی (ع) را رمز ارتقای اخلاق و معنویت در جوامع دانست و اظهار داشت: مایه خرسندی که امروز توجه به مکتب اهل بیت (ع) در جای جای جهان رو به فزونی است و این مسأله برای مجمع جهانی اهل بیت (ع) مسئولیت‌آور است.

رئیسی تصریح کرد: ائمه رمز وحدت امت اسلامی هستند و در این مکتب افراط و تفریط وجود ندارد و محور آن عقلانیت، انسانیت و حق‌طلبی محور است.

وی همچنین مبارزه با ظلم، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی و دفاع از حقوق انسان را از معارف اهل بیت (ع) دانست و متذکر شد: امروز بسیاری دم از حقوق انسان می‌زنند، متأسفانه با رفتاری دوگانه در برابر تضییع حقوق بسیاری از انسان‌ها سکوت کرده‌اند. این در حالی است که حضرت علی بن ابیطالب (ع) در فرمان به مالک اشتر رساترین کلمات را در توجه به حقوق انسان‌ها دارد که می‌توان با افتخار آن را برافراشت و به همه عالم نشان داد.

«امید و امیدآفرینی» از دیگر مؤلفه‌هایی بود که رئیس‌جمهور از آن به عنوان آموزه اهل بیت (ع) یاد کرد و گفت: امروز هرکس در هر کجای عالم دچار یأس و ناامیدی شده می‌تواند با تمسک به آموزه‌های اهل بیت (ع) امیدوار شود.

رئیسی مفهوم عمیق انتظار را زمینه‌ساز ایجاد امید دانست و تأکید کرد: اهل بیت (ع) در آموزه‌های تربیتی برای جامعه بشر به امید توجه ویژه دارند و می‌خواهند انسان با امید زندگی کند و بداند که حتی پس از مرگ روزی سر از خاک برمی‌دارد و در رکاب منجی عالم بشریت حرکت می‌کند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مجمع ارائه کرد و از انتشار قریب‌الوقوع گزارش عملکرد ۳۰ ساله مجمع خبر داد.

وی دوره جدید فعالیت مجمع را دوره تحول در رویکرد، کارکرد، ساختارها و شیوه‌های این مجمع عنوان و اعلام کرد در هفتمین نشست این مجمع آخرین تحولات منطقه و جهان اسلام با حضور مسئولان وزارت خارجه بررسی می‌شود.

در این مراسم که با حضور سفرای برخی کشورهای اسلامی و نمایندگان مراجع عظام و شخصیت‌های برجسته دینی و فرهنگی از ۱۱۷ کشور جهان حضور داشتند، از سایت جدید «ویکی شیعه» که به ۱۰ زبان زنده فعالیت دارد و ۵ زبان جدید نیز به آن اضافه شده، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.