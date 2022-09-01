به گزارش خبرنگار مهر، داوود جعفری در جلسه شورای اداری شهرستان چهارباغ که در فرمانداری برگزار شد، با تبریک هفته دولت اظهار کرد: الگو قراردادن شهیدان رجایی و باهنر به عنوان شهیدان راه خدمت که نماد ساده زیستی و خدمت جهادی هستند، باید به عنوان یک اصل بین مسئولان قرار گیرد.

وی بیان کرد: چهارباغ دومین شهرستان استان البرز از نظر تعداد و میزان اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت بود و با تلاش همکارانم برای توسعه و شکوفایی این شهرستان برنامه‌ریزی و تلاش خواهیم کرد.

فرماندار چهارباغ تصریح کرد: اولویت اصلی مسئولان شهرستان خدمت صادقانه به مردم باشد، چراکه دولت مردمی حجت‌الاسلام رئیسی برای خدمت جهادی به میدان آمده است و استاندار نیز شبانه‌روزی در حال تلاش و پیگیری مطالبات مردم است.

وی خاطرنشان کرد: این مردم همیشه پای کار انقلاب بوده‌اند و حالا نوبت ما است تا در سطح شهرستان اقدامات مناسبی برای انجام دهیم و مواردی از جمله ایجاد سایت اداری، پیگیری ساختار و چارت اداری در سطح ملی و استانی، استقرار دستگاه‌های اجرایی و تأمین تجهیزات اداری، تکمیل و تعریض راه‌های اصلی شهرستان، تعریض پل‌های راه آهن و … نیازمند پیگیری است.

جعفری گفت: ورودی‌های شهرستان باید بهسازی و مناسب‌سازی شوند و منظر و همچنین تکمیل روشنایی معابر و همچنین رفع تنش آبی چهارباغ، ایجاد تصفیه‌خانه لوکال، ساماندهی و ارائه خدمات زیرساختی از جمله گاز، برق، آب و مخابرات پیگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: استفاده از اعتبارات مناطق کم‌برخوردار برای افزایش سرانه‌های آموزشی و ساخت مدارس به منظور تکمیل ۹ مدرسه چهارباغ که در نهضت مدرسه‌سازی که مورد تأکید استاندار است، ضروری است.

فرماندار چهارباغ بیان کرد: افزایش سرانه‌های خدماتی از جمله داروخانه‌ها، خانه‌های بهداشت، مکان‌های ورزشی، فرهنگسرای شهرستان، احداث خانه کشتی، افزایش شعب بانک‌ها، ساخت کلانتری، فضای سبز، بهسازی و نوسازی فضای پارک‌های شهری و… از اقداماتی است که قصد انجام آن را داریم و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تقدیر و تشکر ویژه از تلاش همه همکارانم در مجموعه شهرستان و تاکید بر ترسیم چشم‌انداز مناسب برای رسیدن به چهارباغ توسعه یافته و آباد دارم.